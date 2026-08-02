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Azamgarh News: जाफरपुर से जुड़े क्षेत्र में आज बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: आजमगढ़ के जाफरपुर विद्युत उपकेंद्र से 11 केवी फीडरों की बिजली आपूर्ति आज सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक बाधित रहेगी। उपकेंद्र के अवर अभियंता सदीप कुमार के अनुसार, यह कटौती कैपेसिटर बैक के कार्य की वजह से की जा रही है।

Azamgarh News: जाफरपुर से जुड़े क्षेत्र में आज बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति

Azamgarh News: आजमगढ़। विद्युत उपकेंद्र जाफरपुर से निर्गत 11 केवी फीडर इंडस्ट्रीयल स्टेट, माइक्रोवेव हरबंशपुर, बेलइसा, एकरामपुर एवं साउथ फीडरों की बिजली आपूर्ति रविवार को सुबह 10 बजे से अपराह्न तीन बजे तक बाधित रहेगी। उपकेंद्र के अवर अभियंता सदीप कुमार ने बताया कि उपकेंद्र जाफरपुर में स्थापित कैपेसिटर बैक का कार्य कराया जाना है।

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