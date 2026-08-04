Azamgarh News: ट्रांसफार्मर जलने से बीस घरों में एक सप्ताह से छाया अंधेरा

Azamgarh News: लालगंज,हिन्दुस्तान संवाद। लालगंज ब्लाक के करिया गोपालपुर गांव में एक सप्ताह से 25 केवीए का ट्रांसफार्मर जला पड़ा है। जिससे बीस घरों में अंधेरा छाया हुआ है। ट्रांसफार्मर जलने से बिजली चालित मशीनें बंद हैं। वहीं खेती के कार्य भी प्रभावित हो रहा है। लोगों के घरों में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई। शिकायत के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारी,कर्मचारी अंजान बने हुए हैं। लालगंज के करिया गोपालपुर गांव में लोगों को बिजली आपूर्ति के लिए 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रांसफार्मर पर क्षमता से अधिक लोड होने से बार-बार जल जा रहा है।

ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि के लिए कई बार विभागीय अधिकारियों से मांग कर चुके हैं। लेकिन विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इधर छह दिन पहले ट्रांसफार्मर ओवरलोड के चलते धूं-धूं कर जल उठा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना संबंधित जेई को दी। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बिजली न रहने से लोगों को अंधेरे में रात बितानी पड़ रही है। मोबाइल चार्ज के लिए दूसरे गांवों में लोगों को जाना पड़ रहा है। उमस भरी गर्मी और मच्छर के प्रकोप से लोग सो नहीं पा रहे हैं। रामाश्रय पाठक,केसरी पाठक,राधे यादव, ह्दय यादव, तिलसर राम ,चंदन सिंह आदि ने बताया कि इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों, कर्मचरियों को दी गई है। लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिजली न रहने से खेती,किसानी के साथ अन्य कार्य प्रभावित हो रहा है।