Azamgarh News: छुट्टा पशुओं से दुघर्टना की आशंका
Azamgarh News: शहर से सटे विकास खंड पल्हनी क्षेत्र की ग्राम पंचायत जयरामपुर के पास आजमगढ़-मऊ मार्ग पर छुट्टा पशुओं का झुंड लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। व्यस
Azamgarh News: शाहगढ़। शहर से सटे विकास खंड पल्हनी क्षेत्र की ग्राम पंचायत जयरामपुर के पास आजमगढ़-मऊ मार्ग पर छुट्टा पशुओं का झुंड लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। व्यस्त मार्ग होने के बावजूद सड़क पर खुलेआम छुट्टा पशु घूम रहे हैं। जिससे हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। सुबह और शाम के समय स्थिति और गंभीर हो जाती है। क्षेत्र के राजू सिंह, विनोद मौर्य, दिनेश सिंह, श्रीराम यादव ने उन्हें पकड़ने की मांग की है।
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