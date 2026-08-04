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Azamgarh News: हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: आजमगढ में एक युवक का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। युवक की पहचान अभिनव सिंह उर्फ मिंटू के रूप में हुई है। सिधारी पुलिस वीडियो की जांच में लगी हुई है। सीओ सिटी शुभम तोदी ने जानकारी दी है कि पुलिस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है।

Azamgarh News: हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस

Azamgarh News: आजमगढ़। हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस वीडियो की जांच में जुटी है। वायरल वीडयो सिधारी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसमें एक युवक असलहा से लगातार फायरिंग करते दिख रहा है। उसकी पहचान अभिनव सिंह उर्फ मिंटू निवासी तिवारीपुर थाना सिधारी के रूप में हुई। ‘हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि सिधारी पुलिस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच में जुटी है।

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