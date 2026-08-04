Azamgarh News: हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस
Azamgarh News: आजमगढ में एक युवक का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। युवक की पहचान अभिनव सिंह उर्फ मिंटू के रूप में हुई है। सिधारी पुलिस वीडियो की जांच में लगी हुई है। सीओ सिटी शुभम तोदी ने जानकारी दी है कि पुलिस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है।
Azamgarh News: आजमगढ़। हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस वीडियो की जांच में जुटी है। वायरल वीडयो सिधारी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसमें एक युवक असलहा से लगातार फायरिंग करते दिख रहा है। उसकी पहचान अभिनव सिंह उर्फ मिंटू निवासी तिवारीपुर थाना सिधारी के रूप में हुई। ‘हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि सिधारी पुलिस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच में जुटी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।