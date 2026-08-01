Azamgarh News: आपरेशन दहन में नष्ट कराई लाखों की शराब
Azamgarh News: आजमगढ़ में न्यायालय के आदेश पर पवई थाने की पुलिस ने आपरेशन दहन के तहत लाखों रुपये की अवैध शराब को नष्ट किया। उपजिलाधिकारी फूलपुर की उपस्थिति में 400 लीटर स्प्रिट, 624 पाउच देशी शराब और अन्य सामग्री को नष्ट किया गया। यह कार्रवाई अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है।
Azamgarh News: आजमगढ़। न्यायालय के आदेश पर पवई थाने की पुलिस ने आपरेशन दहन के तहत शुक्रवार को बरामद की गई लाखों रुपये की अवैध शराब नष्ट कराई। उपजिलाधिकारी फूलपुर अशोक कुमार की उपस्थिति में पवई थानाध्यक्ष मनीष पाल ने 400 लीटर स्प्रिट शराब, 624 पाउच अपमिश्रित देशी शराब, 7 किलो यूरिया, एक किलो नौसादर के अलावा 100 क्यूआर कोड, 1000 सीसी, एक सौ शीशी के ढक्कन, 71 खाली गत्ता, एक अल्कोहल मीटर, एक पैकिंग मशीन के साथ 12 हजार रुपये नकदी नष्ट कराई।
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