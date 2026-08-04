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Azamgarh News: किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: आजमगढ़ में कंधरापुर थाना की पुलिस ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी लवकुश ने उसे जबरन अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया और इसका वीडियो बनाया। जांच के दौरान आरोपी की पत्नी मनीषा देवी को भी गिरफ्तार किया गया।

Azamgarh News: किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी धराया

Azamgarh News: आजमगढ़। कंधरापुर थाना की पुलिस ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 26 जुलाई की सुबह वह खेत की ओर जा रही थी। आरोपी लवकुश उसे जबरन अपने घर ले गया। अपनी पत्नी के सहयोग से आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना का वीडियो बनाया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही थी। सोमवार को पुलिस ने मनीषा देवी पत्नी लवकुश निवासी गयासपुर थाना कंधरापुर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।

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