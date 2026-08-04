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Azamgarh News: जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: आजमगढ़ के अतरौलिया थाना की पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बूढ़नपुर निवासी आकाश पर दो महीने पहले तेरहवीं के कार्यक्रम से लौटते समय हमला किया गया था, जिसमें उसकी नकदी और बाइक की चाबी लुटी गई थी। आरोपी को नंदना अंडरपास से पकड़ा गया है।

Azamgarh News: जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार

Azamgarh News: आजमगढ़। अतरौलिया थाना की पुलिस ने जानलेवा हमले की घटना में आरोपी को गिरफ्तार किया है। बूढ़नपुर निवासी आकाश दो माह पूर्व तेरहवीं के कार्यक्रम से घर लौट रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। नकदी और बाइक की चाबी छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही थी। सोमवार को पुलिस ने आरोपी साहिल राजभर निवासी पलया करौदी थाना अतरौलिया को नंदना अंडरपास से गिरफ्तार किया है।

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