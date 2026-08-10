Azamgarh News: पीएम ई-विद्या के डीटीएच चैनलों से घर बैठे पढ़ेंगे विद्यार्थी

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। पीएम ई-विद्या के डीटीएच चैनलों के माध्यम से जिले के विद्यार्थी अब घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री का लाभ उठा सकेंगे। हर विद्यालय और विद्यार्थी तक डिजिटल शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिले में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को पीएम ई-विद्या के डीटीएच चैनल, यूट्यूब, एप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। डायट प्रवक्ता एवं संदर्भदाता आशुतोष श्रीवास्तव के समन्वय में जिले के तीन शिक्षकों ने एससीईआरटी लखनऊ में पांच दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में राजकीय इंटर कॉलेज जोकहरा के सहायक अध्यापक एवं एसआरजी विज्ञान रवींद्र यादव, ग्राम उद्योग इंटर कॉलेज कोयलसा के प्रवक्ता मनोज कुमार और जीव विज्ञान की प्रवक्ता प्रिया यादव शामिल हैं। प्रशिक्षण के बाद तीनों शिक्षकों को जिले में पीएम ई-विद्या चैनलों के प्रचार-प्रसार की नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई है। डायट प्रवक्ता आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया कि एससीईआरटी उत्तर प्रदेश की ओर से एनसीईआरटी के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी) और बीआईएसएजी-एन के सहयोग से तीन से सात अगस्त तक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को डिजिटल कंटेंट डिजाइन, स्टूडियो प्रस्तुतीकरण, शैक्षिक वीडियो निर्माण, गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रभावी डिजिटल शिक्षण की आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।