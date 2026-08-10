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Azamgarh News: अवंतिकापुरी धाम पर हुआ पौधरोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: रानी की सराय में संयुक्त श्रीमाली सभा द्वारा पौधरोपण अभियान चलाया गया। रविवार को अवंतिकापुरी धाम पर 200 पौधे लगाए गए। इस दौरान एक गोष्ठी में वक्ताओं ने वृक्षों के महत्व पर चर्चा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटेलाल श्रीमाली ने कहा कि हरे वृक्षों से वातावरण में सुधार होता है।

Azamgarh News: अवंतिकापुरी धाम पर हुआ पौधरोपण

Azamgarh News: रानी की सराय। संयुक्त श्रीमाली सभा द्वारा पौधरोपण अभियान के तहत रविवार को अवंतिकापुरी धाम पर दो सौ पौधे लगाये गये। माली सभा की ओर से आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किये। माली सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटेलाल श्रीमाली ने कहा कि बृक्ष हमारे जीवन के अमूल्य है। धरा हरा भरा होगा तो वातावरण शुद्ध होगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अजय सैनी, प्रदेश अध्यक्ष गुलाबचंद, सनी, विशाल, संतोष आदि मौजूद रहे।

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