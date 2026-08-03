Azamgarh News: सड़क पर जलजमाव, पानी में होकर थाने पहुंच रहे फरियादी

Azamgarh News: सड़क पर जलजमाव, पानी में होकर थाने पहुंच रहे फरियादी
Azamgarh News: पवई में बारिश शुरू होते ही स्थानीय थाना के बाहर जलजमाव हो जाता है। थाने के करीब 50 मीटर क्षेत्र में पानी भर जाता है, जिससे फरियादियों को थाने तक पहुंचने में कठिनाई होती है। जल निकासी की कमी के कारण हर वर्ष यही समस्या उत्पन्न होती है, जिससे महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष परेशानी होती है।
Azamgarh News: पवई, हिन्दुस्तान संवाद। बरसात शुरू होते ही स्थानीय थाना के मुख्य प्रवेश मार्ग पर जलजमाव हो जाता है। पानी से होकर फरियादी थाना में पहुंचते हैं। थोड़ी सी बारिश होने पर ही थाने के बाहर घुटनों तक पानी भर जाता है। जिससे फरियाद लेकर आने वाले लोगों को पानी में उतरकर थाने तक पहुंचना पड़ता है। पवई थाना मुख्य सड़क से करीब 50 मीटर की दूरी पर है। थाना परिसर सड़क से करीब तीन फीट नीचे होने से हलकी बारिश होने पर सड़क पर करीब 50 मीटर तक जलभराव हो जाता है। पानी की निकासी न होने की वजह से सप्ताह भर जल जमाव रहता है।
जिससे थाना के कर्मचारी और फरियादियों को पूरे बारिश के समय में परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण हर बारिश में यही स्थिति बन जाती है। सबसे अधिक परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और छोटे बच्चों के साथ आने वाले लोगों को होती है। कई बार लोग कीचड़ और पानी के बीच फिसलने से गिर जाते हैं। बारिश के दौरान थाना के मुख्य मार्ग में जलभराव होने से पुलिसकर्मियों के साथ-साथ शिकायत दर्ज कराने आने वाले फरियादियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है।
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