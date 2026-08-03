Azamgarh News: घर में घुसकर पीटा, सात पर केस
Azamgarh News: स्थानीय थाना क्षेत्र के लारपुर गौरह गांव में पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुस कर मारने पीटने की घटना में पुलिस ने सात लोगों के
Azamgarh News: पवई, हिन्दुस्तान संवाद। लारपुर गौरह गांव में पुरानी रंजिश में घर में घुसकर मारने पीटने की घटना में पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दोनों पक्षों में नाली में ट्रैक्टर जाने को लेकर दो दिन पूर्व विवाद हुआ था। पवई थाना क्षेत्र के लारपुर गौरह गांव निवासी कुमारी देवी पत्नी स्व. दीपनारायण ने आरोप लगाया कि दो दिन पूर्व किसी और का ट्रैक्टर ट्राली नाली में चला गया। इसी बात को लेकर विपक्ष के चिंतामणि, विकास, रविकांत उर्फ गोलू, हरिकेश उर्फ छोटू, दुर्गा प्रसाद, बृजेला और विशाल उर्फ विश्वनाथ शुक्रवार रात करीब 10 बजे विवाद करने लगे।
घर में घुस कर लाठी डंडा से मारपीट की। इस हमले में कुमारी देवी, उसका पुत्र और भांजा घायल हो गये। घायलों को सीएचसी से डॉक्टर ने रेफर कर दिया। उन्हें मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित कुमारी देवी की तहरीर पर पुलिस ने सभी सात आरोपियो के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है। आरोपी पुलिस पकड़ से दूर हैं।
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