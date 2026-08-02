Azamgarh News: ग्रामीण क्षेत्र के 37 अस्पतालों में शुरू होगी पैथालॉजी जांच
Azamgarh News: आजमगढ़ में 22 सीएचसी और 15 पीएचसी में पैथालॉजी जांच शुरू हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के 37 अस्पतालों में आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इससे लोग शहर जाने की आवश्यकता से मुक्त हो जाएंगे। 74 प्रकार की जांच की सुविधा मिलेगी, और उपचार भी नि:शुल्क प्राप्त होगा।
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। जनपद की 22 सीएचसी और 15 पीएचसी में अब व्यवस्थित ढंग से पैथालॉजी जांच शुरू होगी। ग्रामीण क्षेत्र के कुल 37 अस्पतालों में जांच के लिए तीन प्रकार की आधुनिक पैथालॉजी मशीनें शासन की तरफ से उपलब्ध कराई गई हैं। इससे लोगों को शहर का चक्कर काटने से मुक्ति मिल जाएगी। जनपद में कुल 31 सीएचसी और 80 पीएचसी का संचालन हो रहा है। पहले चरण में 37 अस्पतालों में जांच के लिए मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। ईसीजी, लिवर, किडनी जैसी 74 प्रकार की जांच की सुविधा लोगों को मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बने सीएचसी और पीएचसी में जांच के अभाव में लोगों को समुचित इलाज नहीं मिलता था। अब लोग पैथालॉजी जांच के लिए नहीं भटकेंगे। शासन के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को विभाग सुधारने में जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच मशीनों के रखरखाव और कर्मचारियों की तैनाती को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली है। सीएचसी, पीएचसी और आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर सहित सभी केंद्रों पर मिलने वाली जांच सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जांच सुविधा होने से लोगों को शहर के चक्कर नहीं काटने होंगे। लोगों को जांच के साथ ही उपचार भी नि:शुल्क मिलेगा। जांच मशीनों को लगाने के साथ उनका परीक्षण शुरू कर दिया गया है.
शासन से उपलब्ध कराई गईं मशीनें
सीएचसी-पीएचसी में जांच के लिए शासन से मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। सीवीसी, बायोकेमेस्ट्री और आटो एनलाइजर जांच मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। संबंधित सीएचसी और पीएचसी में उन्हें स्थापित करने का काम चल रहा है। बीपीएचयू (ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट) की सुविधा वाली 18 सीएचसी में उसे स्थापित कर दिया गया है।
टेक्नीशियन की तैनाती के लिए विभाग कर रहा तैयारी
सीएचसी-पीएचसी में जांच मशीनों के संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टेक्नीशियन और एलटी की तैनाती की है। जनपद की 22 सीएचसी और 15 पीएचसी में कर्मचारियों की तैनाती की गई है। ग्रामीण क्षेत्र के अन्य अस्पतालों में दूसरे चरण में मशीनें उपलब्ध होने की उम्मीद है.
कोट
जनपद की 22 सीएचसी और 15 पीएचसी में मरीजो की जांच के लिए शासन स्तर से पैथालॉजी जांच मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। चिह्नित स्थानों पर मशीनों को लगाया जाएगा। पीपीएचयू की सुविधा वाली 18 सीएचसी में जांच मशीनों को स्थापित कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में सुविधा मिलने से लोगों को जांच के लिए भागदौड़ नहीं करनी होगी.
डॉ. यूएस पांडेय, एसीएमओ
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