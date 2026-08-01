Azamgarh News: सात नगर निकायों में ओपेन जिम के साथ बनेंगे रनिंग ट्रैक

Azamgarh News: आजमगढ़ के नगर पंचायतों में अब ओपेन जिम और रनिंग ट्रैक बनाने की योजना बनाई जा रही है। शासन ने इसके लिए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके पीछे नगरवासियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न बीमारियों से राहत दिलाना है। शहरी क्षेत्रों में जिम का प्रचलन बढ़ रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। नगरीय इलाके के लोगों को अब सेहत बनाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। शासन की तरफ से इसके लिए नगर पंचायतों में ओपेन जिम के साथ रनिंग ट्रैक का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए नगर निकायों की ओर से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। शासन स्तर से धनराशि मिलते ही ओपेन जिम लगाने का काम शुरू हो जाएगा। व्यस्तता और भागदौड़ के चलते नगरवासी अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिससे लोग तरह-तरह की बीमारियों से ग्रसित होने के साथ ही तनाव से पीड़ित हैं। शहरी क्षेत्रों में जिम का प्रचलन कुछ वर्षों से तेजी से बढ़ा है। आर्थिक रूप से मजबूत लोग जिम जा रहे हैं, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें जिम का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में शासन ने नगरवासियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ओपेन जिम का निर्माण कराने का निर्देश दिया है। शासन के निर्देश पर ओपेन जिम का निर्माण कराए जाने के लिए नगर निकायों ने पहल शुरू कर दी है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मुबारकपुर और नगर पंचायत जीयनपुर, अजमतगढ़, महराजगंज ने ओपेन जिम के लिए भूमि उपलब्ध होने और बोर्ड से प्रस्ताव पास होने के बाद आगणन रिपोर्ट बनाकर शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। जबकि नगर पंचायत सरायमीर और कटघर लालगंज ने भूमि उपलब्ध होने के बाद बोर्ड में प्रस्ताव पास कराए जाने की अभी कवायद चल रही है। बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद ईओ की ओर से आगणन रिपोर्ट की पत्रावली शासन को भेजी जानी है। बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

सांसद निधि से तीन निकायों में बने थे ओपेन जिम आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की सांसद निधि से तीन नगर निकायों में करीब डेढ़ वर्ष पूर्व ओपेन जिम का निर्माण कार्य कराया गया है। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज, नगर पंचायत मेंहनगर और नगर पंचायत महराजगंज में ओपेन जिम बनकर तैयार हैं। ओपेन जिम के चारों तरफ लोगों के टहलने के लिए ट्रैक भी बनाए गए हैं।

आकांक्षी नगर योजना से मार्टीनगंज में चल रहा निर्माण नवसृजित नगर पंचायत मार्टीनगंज के वार्ड नंबर 14 विवेकानंद नगर में आकांक्षी नगर योजना के तहत ओपेन जिम के साथ ही पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों के मार्निंगवॉक के लिए पार्क के चारों तरफ ट्रैक का भी निर्माण कार्य चल रहा है। नगर पंचायत के ईओ आशीष राय ने बताया कि पार्क के चारों तरफ चहारदीवारी के साथ ही ट्रैक का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। ओपेन जिम लगाया जाना है। उन्होंने कहा कि लगभग 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष बचे निर्माण कार्य को भी जल्द पूरा करा लिया जाएगा।

छह नगर निकायों में भूमि नहीं ओपेन जिम का निर्माण कराए जाने से जिले के छह नगर निकायों ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। प्रशासन को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया है कि ओपेने जिम के लिए नगर पंचायत में खाली भूमि उपलब्ध नहीं है। जिस निकायों ने हाथ खड़े किए हैं उनमें अतरौलिया, निजामाबाद, फूलपुर, माहुल, जहानागंज और बूढ़नपुर शामिल हैं।

कोट - नगरवासियों की सेहत को ध्यान में रखकर नगरीय क्षेत्रों में शासन की पहल पर ओपेन जिम और ट्रैक के साथ ही पार्क का भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके लिए सभी निकायों को निर्देश दिए गए हैं। सात निकायों ने ओपेन जिम के निर्माण के लिए आगणन रिपोर्ट तैयार कर ली है।

संजीव ओझा, प्रभारी अधिकारी, नगर निकाय