Azamgarh News: ऑनलाइन गेम ने बनाया कर्जदार, करने लगे ठगी

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। ऑनलाइन गेम की लत ने चार युवकों को लाखों का कर्जदार बना दिया। कर्ज चुकाने के लिए युवक ठगी करने लगे। किसानों की ट्रैक्टर ट्राली किराए पर लेने के बाद बेच दे रहे थे। पीड़ित किसानों की शिकायत पर महराजगंज थाना की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की तो खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी दो युवको को पकड़ लिया। उनकी निशानदेही पर बेची गईं तीन ट्रैक्टर ट्रालियां बरामद कर ली गईं। महराजगंज थाना क्षेत्र के नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम गांव निवासी सुनील यादव, उपेंद्र यादव, अंकुल यादव और गोलू उर्फ संगम मौर्य ऑनलाइन गेम खेलते थे।

इसके चक्कर में वह करीब 15 लाख रुपये के कर्जदार हो गए। इसके बाद चारों ने मिलकर ठगी कर अपने नुकसान की भरपाई की योजना बनाई। गांव के चार किसानों से ट्रैक्टर ट्राली को 15 हजार रुपये के किराए पर लिया और बेच दिया। किसान के किराया और ट्रैक्टर ट्राली मांगने पर गालीगलौज करने के साथ ही धमकी देने लगे। पीड़ित किसान गुलाब यादव, ऊषा देवी पत्नी मोतीलाल, जौहर यादव और प्रवेश चौहान निवासी नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम ने महराजगंज थाने में आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। महराजगंज थानाध्यक्ष जयप्रकाश ने बुधवार को दो आरोपियों सुनील यादव और उपेंद्र यादव निवासी नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम को क्षेत्र के गोवर्धन ढाला के पास से पकड़ा। उनकी निशानदेही पर नैनीजोर थाना रौनापार और प्रतापपुर थाना महराजगंज से तीन ट्रैक्टर ट्रालियां बरामद हुईं। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि चारों आरोपी ऑनलाइन एविटर गेम खेलते थे। जिसमें उन्हें करीब 15 लाख रुपये का नुकासान हुआ था। नुकसान की भरपाई के लिए चारों ठगी करने लगे। दो फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई हैं। अभी तक चार किसानों के साथ ठगी की घटना प्रकाश में आई है।