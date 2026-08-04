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Azamgarh News: अतिक्रमण न हटाने पर कार्रवाई की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: बरदह में स्थानीय बाजार में दुकानदारों ने सड़क किनारे अतिक्रमण किया है। एनएचआई ने सोमवार को दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। अतिक्रमण के कारण सड़क संकरी हो गई है, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे।

Azamgarh News: अतिक्रमण न हटाने पर कार्रवाई की चेतावनी

Azamgarh News: बरदह। स्थानीय बाजार में सड़क के किनारे दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया है। सोमवार को एनएचआई ने दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की चेतावन दी। अतिक्रमण न होने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाजार में अतिक्रमण से रोड संकरा हो गया है। जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। जिसे संज्ञान में लेकर सोमवार को एनएचआई की टीम बरदह बाजार पहुंची। लाउड स्पीकर से बाजार में सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को खाली करने का निर्देश दिया। अतिक्रमण खाली न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

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