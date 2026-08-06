Azamgarh News: सांसद धर्मेंद्र ने कथित चंदा घोटाले की जांच की मांग उठाई

Azamgarh News: आजमगढ़। सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट में कथित चंदा घोटाले का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अयोध्या में प्रभु श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। केंद्र की भाजपा सरकार ने इसे अपनी प्रमुख उपलब्धि के रूप में व्यापक स्तर पर प्रचारित किया तथा राजपत्र (गजट) अधिसूचना जारी कर एक ट्रस्ट का गठन किया, जिसे मंदिर निर्माण, भूमि खरीद, प्रबंधन, दान-दक्षिणा एवं उससे जुड़े सभी कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हाल ही में विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में मंदिर से जुड़े हजारों करोड़ रुपये के कथित चंदा चोरी एवं वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं।