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Azamgarh News: सर्किट हाउस में लगेगा मोबाइल कोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: आजमगढ़ में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने दिव्यांगों के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी देने तथा शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम गुरुवार को सर्किट हाउस में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा। इच्छुक दिव्यांग इसमें भाग ले सकते हैं।

Azamgarh News: सर्किट हाउस में लगेगा मोबाइल कोर्ट

Azamgarh News: आजमगढ़। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी शांत प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रहीं योजनाओं के बारे में जागरूक करने और उनकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए गुरुवार को सुबह दस बजे से चार बजे तक सर्किट हाउस में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया है। इच्छुक दिव्यांग अपनी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए मोबाइल कोर्ट में प्रतिभाग कर सकते हैं।

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