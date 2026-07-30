Azamgarh News: सचल न्यायालय में उमड़े लोग

Azamgarh News: सचल न्यायालय में उमड़े लोग
Azamgarh News: लालगंज में प्राथमिक विद्यालय सिसरेडी परिसर में सचल न्यायालय का आयोजन किया गया। वादकारियों की भीड़ सुबह से ही लगी रही, जहां अधिवक्ताओं ने मुकदमे और सुलह समझौते के माध्यम से मामलों का निस्तारण कराने का प्रयास किया।
Azamgarh News: लालगंज। ग्राम न्यायाधीकारी लालगंज सौरभ कुमार श्रीवास्ताव के निर्देश पर गुरुवार को प्राथमिक विद्यालय सिसरेडी परिसर में सचल न्यायालय आयोजित किया गया है। सचल न्यायालय में सुनवाई के लिए सुबह से ही वादकारियों की भीड़ लगी है। सचल न्यायालय में मुकदमा—वाद, सुलह समझौता के आधार के माध्यम से निस्तारित कराने के प्रयास में अधिवक्ता लगे हैं।
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