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Azamgarh News: दिव्यांग बच्चों के लिए लगाएं जाएंगे 31 कैंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग दिव्यांग बच्चों के लिए पीएम श्री स्कूलों और बीआरसी में 31 मेडिकल असेसमेंट कैंप आयोजित करेगा। ये शिविर 11 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच होंगे। प्रत्येक शिविर में मेडिकल बोर्ड दिव्यांग बच्चों की जांच करेगा और दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड जारी करेगा।

Azamgarh News: दिव्यांग बच्चों के लिए लगाएं जाएंगे 31 कैंप

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए पीएम श्री स्कूलों और बीआरसी में 31 मेडिकल असेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। शिविर में दिव्यांग बच्चों की जांचकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडीआइ्रडी कार्ड बनाया जाएगा। शिविर 11 अगस्त से 31 अक्तूबर के बीच लगाया जाएगा। जिलाधिकारी कार्यालय से सीएमओ को जारी निर्देश के अनुसार प्रत्येक शिविर में मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड में आर्थोपेडिक सर्जन, नेत्र सर्जन, ईएनटी सर्जन, ऑडियोलॉजिस्ट, फिजिशियन और मनोचिकित्सक शामिल रहेंगे। मेडिकल बोर्ड दिव्यांग बच्चों का परीक्षण कर मौके पर ही दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पूरी करेगा।

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श्रवण दिव्यांग बच्चों की ऑडियोमेट्री जांच भी कराई जाएगी। पहला शिविर 11 अगस्त को लालगंज बीआरसी से शुरू किया जाएगा।

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