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Azamgarh News: कबाड़ी की दुकान में लाखों की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: मेंहनगर में, लखरांव पोखरा के ईदगाह मस्जिद के पास एक कबाड़ी की दुकान में लाखों रुपये का तांबा, पीतल और लोहा चोरी हुआ। दुकानदार विपिन जायसवाल ने पुलिस से मामले की रिपोर्ट की है। पहली चोरी के खुलासे न होने से चोर फिर से सक्रिय हो गए हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

Azamgarh News: कबाड़ी की दुकान में लाखों की चोरी

Azamgarh News: मेंहनगर, हिन्दुस्तान संवाद। कस्बे के लखरांव पोखरा स्थित ईदगाह मस्जिद के सामने संचालित स्क्रैप कबाड़ी की दुकान से शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने लाखों रुपये का तांबा, पीतल और लोहे का स्क्रैप चोरी कर लिया। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पीड़ित विपिन जायसवाल, पुत्र स्वर्गीय विनोद कुमार जायसवाल निवासी वार्ड संख्या-12 लाजपत नगर थाना मेंहनगर ने बताया कि वह शुक्रवार रात दुकान बंदकर घर चले गए थे। शनिवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की दिशा बदल दी गई थी। दुकान के अंदर सामान बिखरे पड़े थे। तांबा, पीतल और लोहे सहित लाखों रुपये के सामान गायब मिले।

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यह देखकर उनके होश उड़ गए। पीड़ित का कहना है कि इससे पहले भी उनकी दुकान में चोरी हो चुकी है, लेकिन उस मामले में पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी। उनका आरोप है कि पहली चोरी का खुलासा न होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद हुए और दूसरी बार भी वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर चोरी का खुलासा करने और सामान बरामद करने की मांग की है। थाना प्रभारी अभिराज कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। पुलिस जांच में जुट गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।

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