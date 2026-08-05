Azamgarh News: फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव

Azamgarh News: बरदह, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के सकरामऊ गांव में मंगलवार सुबह विवाहिता का शव घर के पास टिनशेड में फंदे से लटकता मिला। मायके पक्ष ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर सीओ लालगंज, नायब तहसीलदार मार्टीनगंज और बरदह थानाध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जौनपुर जनपद के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के पचेवरा निवासी रामचेत विश्वकर्मा की 25 वर्षीय बेटी वर्षा की शादी चार साल पूर्व बरदह थाना क्षेत्र के सकरामऊ गांव निवासी जयहिंद विश्वकर्मा के साथ हुई थी। उसकी दो साल की एक बेटी है। पति रोजी-रोटी के सिलसिले में हरियाणा में रहता था।

छह माह से घर पर है। मंगलवार सुबह वह सोकर उठा और घर के बाहर टिनशेड में गया। वहां वर्षा का शव पाइप से रस्सी के सहारे लटक रहा था। उसने घटना की जानकारी अपनी मां और अन्य लोगों को दी। आननफानन में लोग उसे नीचे उतारकर जौनपुर में एक डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग पहुंचे। वर्षा के चाचा रामफेर विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग को लेकर ससुराली वर्षा को प्रताड़ित करते थे। उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया है। रामफेर विश्कर्मा ने पति जयहिंद, सास मालती, जेठानी शर्मिला, ससुर लालता प्रसाद के विरुद्ध तहरीर दी है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है।