Azamgarh News: कबाड़ी की दुकान में लाखों की चोरी, एक ही दुकान में दूसरी बार चोरी होने से व्यापारियों में आक्रोश
Azamgarh News: स्क्रैप कबाड़ी की दुकान से लाखों की चोरी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस एक ही दुकान में दूसरी बार चोरी होने से व्यापारियों में आक्रो
Azamgarh News: मेहनगर, आजमगढ़। कस्बे के लखराव पोखरा स्थित ईदगाह मस्जिद के सामने संचालित स्क्रैप कबाड़ी की दुकान में शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने लाखों रुपये का तांबा, पीतल और लोहे का स्क्रैप चोरी कर लिया। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पीड़ित विपिन जायसवाल, पुत्र स्वर्गीय विनोद कुमार जायसवाल, निवासी वार्ड संख्या-12 लाजपत नगर, थाना मेहनगर, ने बताया कि वह शुक्रवार रात दुकान बंद कर घर चले गए थे। शनिवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की दिशा बदल दी गई थी। दुकान के अंदर सामान बिखरा पड़ा था। जब उन्होंने स्क्रैप के सामान की जांच की तो तांबा, पीतल और लोहे सहित लाखों रुपये का सामान गायब मिला। यह देखकर उनके होश उड़ गए।
पीड़ित की शिकायत
पीड़ित का कहना है कि इससे पहले भी उनकी दुकान में चोरी हो चुकी है, लेकिन उस मामले में पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी। उनका आरोप है कि पहली चोरी का खुलासा न होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद हुए और दूसरी बार भी वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर चोरी का खुलासा करने और सामान बरामद करने की मांग की है।
पुलिस की कार्रवाई
इस संबंध में थाना प्रभारी अभिराज कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिली है पुलिस जांच में जुट गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी ।
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