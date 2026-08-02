Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Azamgarh News: कबाड़ी की दुकान में लाखों की चोरी, एक ही दुकान में दूसरी बार चोरी होने से व्यापारियों में आक्रोश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
Follow us on Google News
share

Azamgarh News: स्क्रैप कबाड़ी की दुकान से लाखों की चोरी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस एक ही दुकान में दूसरी बार चोरी होने से व्यापारियों में आक्रो

Azamgarh News: कबाड़ी की दुकान में लाखों की चोरी, एक ही दुकान में दूसरी बार चोरी होने से व्यापारियों में आक्रोश

Azamgarh News: मेहनगर, आजमगढ़। कस्बे के लखराव पोखरा स्थित ईदगाह मस्जिद के सामने संचालित  स्क्रैप कबाड़ी की दुकान में शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने  लाखों रुपये का तांबा, पीतल और लोहे का स्क्रैप चोरी कर लिया। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पीड़ित विपिन जायसवाल, पुत्र स्वर्गीय विनोद कुमार जायसवाल, निवासी वार्ड संख्या-12 लाजपत नगर, थाना मेहनगर, ने बताया कि वह शुक्रवार रात दुकान बंद कर घर चले गए थे। शनिवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की दिशा बदल दी गई थी। दुकान के अंदर सामान बिखरा पड़ा था। जब उन्होंने स्क्रैप के सामान की जांच की तो तांबा, पीतल और लोहे सहित लाखों रुपये का सामान गायब मिला। यह देखकर उनके होश उड़ गए।

ये भी पढ़ें:Meerut News: वेल्डिंग की दुकान में सेंध लगाकर चोरी, तार और रेलिंग ले उड़े चोर

पीड़ित की शिकायत

पीड़ित का कहना है कि इससे पहले भी उनकी दुकान में चोरी हो चुकी है, लेकिन उस मामले में पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी। उनका आरोप है कि पहली चोरी का खुलासा न होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद हुए और दूसरी बार भी वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर चोरी का खुलासा करने और सामान बरामद करने की मांग की है।

ये भी पढ़ें:Chapra News: ज्वेलरी दुकान का शटर तोड़ 10 लाख की चोरी

पुलिस की कार्रवाई

इस संबंध में थाना प्रभारी अभिराज कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिली है  पुलिस जांच में जुट गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी ।

सामान्य प्रश्न

चोरी की घटना कब हुई?
चोरी की घटना शुक्रवार की रात को हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Azamgarh News Mehnagar Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।