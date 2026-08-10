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Azamgarh News: प्रतियोगिता से स्वास्थ्य रिपोर्ट लेकर लौटीं बेटियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: प्रतियोगिताओं में भी दिखाया हुनर, विवि में हुआ कार्यक्रम मां-बेटी सम्मेलन का समापन, 100

Azamgarh News: प्रतियोगिता से स्वास्थ्य रिपोर्ट लेकर लौटीं बेटियां

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय परिसर के फैसिलिटी सेंटर में चल रहे चार दिवसीय ‘मां-बेटी सम्मेलन’ का शनिवार को स्वास्थ्य जागरूकता, चिकित्सकीय परामर्श और पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। अंतिम दिन स्वास्थ्य शिविर में जांच कराने वाली 100 छात्राओं को उनकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिपोर्ट वितरित की गई। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। सात अगस्त को आयोजित स्वास्थ्य शिविर में छात्राओं की स्वास्थ्य एवं रक्त जांच की गई थी। इसका उद्देश्य एनीमिया, पोषण संबंधी कमियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की समय रहते पहचान करना था। समापन अवसर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों ने छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी दिया। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. पूनम बरनवाल ने नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की सलाह दी। सहायक प्रोफेसर डॉ. शिखा आनंद ने हार्मोनल समस्याओं के लक्षण, कारण और बचाव की जानकारी दी。

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प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा

काव्य-पाठ में एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रथम सेमेस्टर की प्रीति प्रथम, एमए इतिहास तृतीय सेमेस्टर की गरिमा पांडेय द्वितीय और बीबीए तृतीय सेमेस्टर की प्रिया पटवा तृतीय रहीं। निबंध लेखन में बीए तृतीय सेमेस्टर की आकांक्षा प्रथम, एमएससी इंटीग्रेटिव साइंस प्रथम सेमेस्टर की अंशु पांडेय द्वितीय और एमएससी इंटीग्रेटिव साइंस तृतीय सेमेस्टर की प्रीति पाठक तृतीय रहीं। म्यूजिकल चेयर में बीए द्वितीय वर्ष की श्रेया पांडेय विजेता रहीं। फूड फेयर में छात्राओं ने भारतीय और स्थानीय व्यंजन तैयार कर पाक कला और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में छात्राओं को पोषण, स्वच्छता, संतुलित आहार और नियमित स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूक किया गया। सम्मेलन ने छात्राओं को स्वास्थ्य, पोषण और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए मंच प्रदान किया।

अनुसंधान संबंधित प्रश्न

मां-बेटी सम्मेलन का उद्देश्य क्या था?
सम्मेलन का उद्देश्य एनीमिया, पोषण संबंधी कमियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की समय रहते पहचान करना था।
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