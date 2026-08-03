Azamgarh News: दो बच्चों की मां प्रेमी के साथ शादी की जिद पर अड़ी

Azamgarh News: दो बच्चों की मां प्रेमी के साथ शादी की जिद पर अड़ी
Azamgarh News: सरायमीर के पूनापोखर मोहल्ला में रविवार को एक महिला अपने प्रेमी की दुकान पर पहुंचकर शादी की जिद करने लगी। इसकी वजह से दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर विवाद को शांत कराया और दोनों पक्षों को थाने लाकर समझाने का काम किया।
Azamgarh News: सरायमीर। स्थानीय कस्बा के पूनापोखर मोहल्ला में रविवार को दो बच्चों की मां प्रेमी की दुकान पर पहुंची और शादी की जिद पर अड़ गई। दोनों पक्ष के लोग आए और मारपीट शुरू हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाद को शांत कराया। सरायमीर कस्बा के पूनापोखर मुहल्ला निवासी एक युवक फल की दुकान लगाता है। रविवार को दोपहर में दो बच्चे की मां उसकी दुकान पर पहुंच कर शादी के लिए जिद करने लगी। इस दौरान युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और हंगामा होने लगा। युवक और महिला दोनों शादी के लिए तैयार हो गए।
इसकी जानकारी महिला के ससुराल वालों को हुई तो वो भी मौके पर पहुंच गए। दोनों तरफ से जमकर हंगामा शुरू हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्ष को लेकर थाना परिसर में चली गई। दोनों पक्ष को समझा बुझाकर पुलिस ने शांत करा दिया।
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