Azamgarh News: तहसील समाधान दिवस में 28 शिकायतें दो का मौके पर निस्तारण
Azamgarh News: तहसील समाधान दिवस में 28 शिकायतें, दो का मौके पर निस्तारण मेहनगर। स्थानीय तहसील परिसर में शनिवार को तहसील समाधान दिवस का आयोजन एसडीएम भूपाल सिंह
Azamgarh News: मेहनगर। स्थानीय तहसील परिसर में शनिवार को तहसील समाधान दिवस का आयोजन एसडीएम भूपाल सिंह की अध्यक्षता में किया गया। समाधान दिवस में फरियादियों ने अपनी समस्याएं बारी-बारी से अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कीं। कुल 28 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें दो मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों के शीघ्र एवं निष्पक्ष समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसी दौरान मेहनगर थाना क्षेत्र के हटवा खालसा गांव निवासी अरविंद यादव पुत्र सुभाष यादव ने शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि पूर्व में जिला पंचायत सदस्य द्वारा जल निकासी के लिए बनाए गए नाले से उनके घर का पानी पाटीदार करण, सौरभ एवं सचिन पुत्रगण बेचई यादव द्वारा जाने नहीं दिया जा रहा है, जिससे जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है।मामले
को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम श्री सिंह ने पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर जांच करने तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए समस्या का शीघ्र समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण करने का निर्देश दिया।
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