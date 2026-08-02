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Azamgarh News: 28 शिकायतों में सिर्फ दो का मौके पर हुआ निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: मेंहनगर में शनिवार को एसडीएम भूपाल सिंह की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इसमें फरियादियों ने कुल 28 शिकायतें प्रस्तुत कीं, जिनमें से 2 का निस्तारण मौके पर किया गया। एक शिकायत में जलभराव की समस्या का सामना कर रहे अरविंद यादव द्वारा भी आरोप लगाए गए। अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए गए।

Azamgarh News: 28 शिकायतों में सिर्फ दो का मौके पर हुआ निस्तारण

Azamgarh News: मेंहनगर, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय तहसील परिसर में शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन एसडीएम भूपाल सिंह की अध्यक्षता में किया गया। फरियादियों ने बारी-बारी से अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कीं। कुल 28 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें दो का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान मेंहनगर थाना क्षेत्र के हटवा खालसा गांव निवासी अरविंद यादव पुत्र सुभाष यादव ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि पूर्व में जिला पंचायत सदस्य द्वारा जलनिकासी के लिए बनाए गए नाले से उनके घर का पानी पट्टीदार करण, सौरभ एवं सचिन पुत्र बेचई यादव द्वारा रोका जा रहा है।

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जिससे जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर जांच करने तथा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए समस्या का शीघ्र समाधान कराने के निर्देश दिए।

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