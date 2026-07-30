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Azamgarh News: अधिशासी अधिकारी पर अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: सरायमीर नगर पंचायत के आईटी संयोजक संदीप अस्थाना ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर ईओ पर अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईओ नागरिकों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं और फोन भी नहीं उठाते, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है।

Azamgarh News: अधिशासी अधिकारी पर अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप

Azamgarh News: सरायमीर, हिन्दुस्तान संवाद। नगर पंचायत सरायमीर निवासी भारतीय जनता पार्टी के आईटी संयोजक लालगंज संदीप अस्थाना ने बुधवार को एसडीएम निजामाबाद चंद्रप्रकाश सिंह को ज्ञापन सौंपकर नगर पंचायत सरायमीर के ईओ पर अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिशासी अधिकारी माहुल नगर पंचायत में नियुक्त हैं। नगर पंचायत सरायमीर का चार्ज लिए हैं। वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। नगर पंचायत सरायमीर में समय नहीं देते हैं। जिससे जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर ईओ फोन भी नहीं उठाते हैं। जिससे नगर पंचायत से संबंधित समस्याओं का समय से निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

विकास एवं जनहित से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही नियमित नगर पंचायत में बैठ कर जन समस्याओं के निस्तारण की मांग की है। ज्ञापन देने वाले में संदीप अस्थाना, अनुपम पांडेय, बंटी यादव, बीपी यादव आदि शामिल रहे।

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