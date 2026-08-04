Azamgarh News: संसाधनों के अभाव में दम तोड़ रहीं खेल प्रतिभाएं

Azamgarh News: संसाधनों के अभाव में दम तोड़ रहीं खेल प्रतिभाएं
Azamgarh News: आजमगढ़ के माध्यमिक विद्यालयों में संसाधनों की कमी के चलते प्रतिभाएं विकसित नहीं हो पा रही हैं। सरकारी और एडेड विद्यालयों में खेल शुल्क मात्र पांच रुपये है, जिससे प्रतियोगिताओं का संचालन होता है। पर्याप्त बजट के अभाव में खिलाडियों को न प्रशिक्षण मिलता है और न ही आवश्यक सुविधाएं।
Azamgarh News: आजमगढ़। जिले के माध्यमिक विद्यालयों में संसाधनों के अभाव में प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं। हालात यह हैं कि राजकीय और एडेड विद्यालयों में छात्रों से खेल शुल्क के नाम पर मात्र पांच रुपये प्रति माह लिए जाते हैं। इस धनराशि से जिला, मंडल और राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं का संचालन किया जाता है। बजट पर्याप्त न होने के कारण खिलाडियों को न तो बेहतर प्रशिक्षण मिल पा रहा है और न ही आवश्यक सुविधाएं।
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