Azamgarh News: मारकंडेय महादेव से गंगा जल लेकर आए कांवड़िया

Azamgarh News: मारकंडेय महादेव से गंगा जल लेकर आए कांवड़िया
Azamgarh News: बरदह में कांवड़ियों का जत्था माकंडेय महादेव कैथी वाराणसी से गंगा जल लेकर आया। जयकारों के साथ कांवड़ियों का स्वागत किया गया। लेकिन गोड़हरा, छतरपुर, खरगीपुर और असवनिया बाजार में डीजे प्रतियोगिता के चलते भीड़ जुटी, जिससे लोगों को परेशानी हुई। पुलिस ने डीजे पर रोक लगाई।
Azamgarh News: बरदह। कांवड़ियों का जत्था रविवार को माकंडेय महादेव कैथी वाराणसी से गंगा जल लेकर बरदह आए। हर-हर महादेव के जयकारों के साथ लोगों ने कांवड़ियों का स्वागत किया। गोड़हरा के अलावा छतरपुर, खरगीपुर और असवनिया बाजार में भी डीजे कंपटीशन को लेकर भीड़ जमा रही। तेज आवाज में बज रहे डीजे से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने डीजे कंपटीशन पर रोक लगया। कांवड़ियों का जत्था बरदह, दुबरा बाजार होते हुए बंधवा महादेव पहुंचे। सोमवार को प्राचीन शिव मंदिर चितारा महमूदपुर पर जला अभिषेक करेंगे।
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