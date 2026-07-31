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Azamgarh News: मकान से नगदी समेत लाखों के जेवर चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: शाहगढ़, आजमगढ़। सिधारी थाना क्षेत्र के दौलपुर गांव में गुरुवार की रात को

Azamgarh News: मकान से नगदी समेत लाखों के जेवर चोरी

Azamgarh News: शाहगढ़, आजमगढ़। सिधारी थाना क्षेत्र के दौलपुर गांव में गुरुवार की रात को चोर सीढ़ी के रास्ते से घर के अंदर घुस गए। चोरों ने घर में रखा एक हजार रुपये नकदी समेत लाखों रुपये के कीमती जेवर समेत अन्य सामान समेट ले गए। शुक्रवार की सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल की।सिधारी थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासिनी मीना देवी पत्नी पवारु राम के गुरुवार की रात को भोजन कर घर के अंदर सो रहे थे। आधी रात को चोर मकान के छत पर चढ़ गए। सीढ़ी के रास्ते से वे घर के अंदर दाखिल हो गए।

चोरों ने कमरे में रखा बक्सा आदि का ताला तोड़कर उसमें रखा एक हजार रुपये नकदी के अलावा सोने का मंगलसूत्र, कान का झाला, नथिया, चांदी के दो जोड़ी पायल समेत अन्य कीमती सामान समेट ले गए। पीड़ित गृह स्वामिनी मीना देवी ने बताया कि शुक्रवार की सुबह सो कर उठने के बाद वह घर की साफ—सफाई कर रही थीं। तभी उसकी नजर टूटे बक्से पर पड़ी। उन्होंने देखा कि बक्से की सिटकनी टूटी हुई थी, जबकि ताला बंद था। जब बक्सा खोलकर देखा तो उसमें रखे सभी कीमती जेवर समेत अन्य सामान गायब थे।

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