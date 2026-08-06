Azamgarh News: जनेश्वर मिश्र ने समाजवादी आंदोलन को बढ़ाया आगे
Azamgarh News: आजमगढ़ में बुधवार को स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की 93वीं जयंती मनाई गई। पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला और बताया कि उन्होंने राजनीति में डॉक्टर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर काम किया। जनेश्वर मिश्र ने समाजवादी आंदोलन को मजबूत किया और पिछड़ों तथा दलितों के हक के लिए आरक्षण का समर्थन किया।
Azamgarh News: आजमगढ़। सपा कार्यालय में बुधवार को स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की 93वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव ने कहा कि उन्होंने शिक्षा के साथ राजनीति में रुचि रखते हुए डॉक्टर लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर उनके साथ चलने का संकल्प लिया। पांच बार लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य रहे। पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव ने कहा कि जनेश्वर मिश्र के जीवन पर कोई कलंक नहीं लगा। जयराम सिंह पटेल ने कहा कि जनेश्वर मिश्रा संविधान व लोकतंत्र को मजबूत करने व गैर बराबरी असमानता के विरुद्ध हमेशा संघर्ष करते रहते थे। पिछड़ों, दलितों को संख्याओं को न्याय दिलाने के लिए आरक्षण देने की वकालत करते थे।
जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि जनेश्वर मिश्र ने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हवलदार यादव और संचालन सपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव अजीत कुमार राव ने किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव,उधम सिंह राठौर, शिव सागर यादव, जोरार खान, सूरज राजभर, पूर्व प्रमुख सुशील आनंद, अब्दुल्ला अलाउद्दीन,डॉ धनराज यादव, अशोक यादव भोला मौजूद रहे।
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