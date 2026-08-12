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Azamgarh News: श्रद्धालु की चेन चोरी करते समय पकड़ी गई अंतर्जनपदीय महिला चोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: आजमगढ़ के कंधरापुर थाना की पुलिस ने भंवरनाथ मंदिर से एक महिला श्रद्धालु के गले से सोने की चेन चोरी करते समय एक अंतर्जनपदीय महिला चोर को गिरफ्तार किया है। महिला चोर ने चोरी करने के दौरान भागने की कोशिश की, लेकिन अन्य श्रद्धालुओं ने उसे पकड़ लिया। उसके खिलाफ पहले से तीन मामले दर्ज हैं।

Azamgarh News: श्रद्धालु की चेन चोरी करते समय पकड़ी गई अंतर्जनपदीय महिला चोर

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। कंधरापुर थाना की पुलिस ने मंगलवार को भंवरनाथ मंदिर परिसर से महिला श्रद्धालु के गले से सोने की चेन चोरी करते समय अंतर्जनपदीय महिला चोर को पकड़ा है। दंपत्ति मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे। इस दौरान महिला चोर गला से सोने की चेन चोरी करने लगी। कंधरापुर थाना क्षेत्र के मातनपुर निवासी राजेश यादव अपनी पत्नी मनोरमा के साथ मंगलवार को भंवरनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए आए थे। सावन माह में मंदिर में पूजा पाठ करने वालों की भीड़ लगी थी। भीड़ में एक महिला चोर मनोराम के गला से चेन चोरी करने लगी।

मनोरमा को जानकारी हो गई, उसके गला से चेन निकलते ही वह शोर मचाने लगी। चेन चोरी कर रही महिला भागने लगी। अन्य श्रद्धालुओं ने चेन चोरी कर भाग रही महिला को पकड़ लिया। उसके पास से चोरी के चेन भी बरामद हो गए। कंधरापुर थाना की पुलिस ने महिला चोर खुशबू पत्नी रितेश उर्फ दीपक निवासी संसार पट्टी थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर लिया। महिला के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ और मऊ जनपद में तीन मुकदमा दर्ज हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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