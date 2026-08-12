Azamgarh News: श्रद्धालु की चेन चोरी करते समय पकड़ी गई अंतर्जनपदीय महिला चोर

Azamgarh News: श्रद्धालु की चेन चोरी करते समय पकड़ी गई अंतर्जनपदीय महिला चोर
Azamgarh News: आजमगढ़ के कंधरापुर थाना की पुलिस ने भंवरनाथ मंदिर से एक महिला श्रद्धालु के गले से सोने की चेन चोरी करते समय एक अंतर्जनपदीय महिला चोर को गिरफ्तार किया है। महिला चोर ने चोरी करने के दौरान भागने की कोशिश की, लेकिन अन्य श्रद्धालुओं ने उसे पकड़ लिया। उसके खिलाफ पहले से तीन मामले दर्ज हैं।
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। कंधरापुर थाना की पुलिस ने मंगलवार को भंवरनाथ मंदिर परिसर से महिला श्रद्धालु के गले से सोने की चेन चोरी करते समय अंतर्जनपदीय महिला चोर को पकड़ा है। दंपत्ति मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे। इस दौरान महिला चोर गला से सोने की चेन चोरी करने लगी। कंधरापुर थाना क्षेत्र के मातनपुर निवासी राजेश यादव अपनी पत्नी मनोरमा के साथ मंगलवार को भंवरनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए आए थे। सावन माह में मंदिर में पूजा पाठ करने वालों की भीड़ लगी थी। भीड़ में एक महिला चोर मनोराम के गला से चेन चोरी करने लगी।
मनोरमा को जानकारी हो गई, उसके गला से चेन निकलते ही वह शोर मचाने लगी। चेन चोरी कर रही महिला भागने लगी। अन्य श्रद्धालुओं ने चेन चोरी कर भाग रही महिला को पकड़ लिया। उसके पास से चोरी के चेन भी बरामद हो गए। कंधरापुर थाना की पुलिस ने महिला चोर खुशबू पत्नी रितेश उर्फ दीपक निवासी संसार पट्टी थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर लिया। महिला के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ और मऊ जनपद में तीन मुकदमा दर्ज हैं।
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