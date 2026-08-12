Azamgarh News: पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से गो तस्कर घायल, एक फरार

Azamgarh News: पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से गो तस्कर घायल, एक फरार
Azamgarh News: मुहम्मदपुर में एक अंतर्जनपदीय गो तस्कर को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। तस्कर को पहले से पकड़ी गई प्रतिबंधित पशु के साथ गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसका साथी भागने में सफल रहा। पुलिस ने तस्कर से तमंचा, कारतूस और प्रतिबंधित पशु बरामद किए हैं।
Azamgarh News: मुहम्मदपुर, हिन्दुस्तान संवाद। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के टेनीपुर अमौड़ा मोहिउद्दीनपुर गांव के पास मंगलवार की सुबह पुलिस से हुई मुठमेड़ में गोली लगने से अंतर्जनपदीय गो तस्कर घायल हो गया। जबकि उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घायल गो तस्कर के पास से पुलिस ने तमंचा-कारतूस, प्रतिबंधित पशु बरामद किये। पुलिस फरार साथी की तलाश कर रही है। गम्भीरपुर थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी को मुखबिर से सूचना मिली की टेनीपुर अमौड़ा मोहिउद्दीनपुर के पास दो तस्कर एक प्रतिबंधित पशु को बांध कर रखे हैं। गोकशी की फिराक में हैं। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने घेरा बंदी कर दी।
तस्करों ने स्वयं को पुलिस टीम से घिरता देखकर पुलिस पर फायरिंग करने लगे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दाएं पैर में गोली लगने से विशाल यादव निवासी किशुनपुर काशीनाथ थाना गम्भीरपुर घायल हो गया। पुलिस ने घेरा बंदी कर उसे पकड़ लिया। जबकि उसका साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी के पास से तमंचा-कारतूस, चापड़, प्रतिबंधित पशु बरामद हुआ। उसके विरुद्ध आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर में 11 मुकदमें दर्ज हैं। सीओ सदर आस्था जायसवाल ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम लगी है।
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