Azamgarh News: प्रतिभावन छात्र होंगे सम्मानित
Azamgarh News: सरायमीर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वेलफेयर सोसायटी द्वारा प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। नीट 2026 में सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों का उत्साहवर्धन करने हेतु कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। डॉ. अबुल कलाम ने जानकारी दी है कि यह कार्यक्रम डगरा मोड़ के पास होगा।
Azamgarh News: सरायमीर। वेलफेयर सोसायटी के तत्वावधान में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतिभावन छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। नीट 2026 की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले जनपद के छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष डॉ. अबुल कलाम ने बताया कि नीट परीक्षा में सफल छात्रों के सम्मान में सरामयीर के डगरा मोड़ के पास कार्यक्रम आयोजित होगा।
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