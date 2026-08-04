Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Azamgarh News: प्रतिभावन छात्र होंगे सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
Follow us on Google News
share

Azamgarh News: सरायमीर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वेलफेयर सोसायटी द्वारा प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। नीट 2026 में सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों का उत्साहवर्धन करने हेतु कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। डॉ. अबुल कलाम ने जानकारी दी है कि यह कार्यक्रम डगरा मोड़ के पास होगा।

Azamgarh News: प्रतिभावन छात्र होंगे सम्मानित

Azamgarh News: सरायमीर। वेलफेयर सोसायटी के तत्वावधान में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतिभावन छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। नीट 2026 की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले जनपद के छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष डॉ. अबुल कलाम ने बताया कि नीट परीक्षा में सफल छात्रों के सम्मान में सरामयीर के डगरा मोड़ के पास कार्यक्रम आयोजित होगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Azamgarh News Independence Day Azamgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।