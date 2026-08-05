Azamgarh News: आधा-अधूरा निर्माण कार्य कर छोड़ दिये जाने से बढ़ी परेशानी

Azamgarh News: बरदह, हिन्दुस्तान संवाद। मार्टीनगंज तहसील क्षेत्र के बड़गहन-जौनपुर मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य आधा-अधूरा कर छोड़ दिये जाने से क्षेत्र के लोगों की परेशानी बढ़ गयी है। अर्द्धनिर्मित सड़कों पर बिखरी गिट्टीयों के चलते आये दिन साइकिल और बाइक सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। क्षेत्र के लोगों ने अर्द्ध निर्मित इस मार्ग के जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने की मांग की है। तहसील क्षेत्र के बड़गहन, बर्रा, आरा, चौकिया जौनपुर मुख्य मार्ग के मध्य गांगी नदी पर लघु सेतु पुल पहुंच मार्ग तक और अतिरिक्त मार्ग के दो किमी 600 मीटर निर्माण कार्य के लिए वर्ष 2022-2023 में नवार्ड योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 46 लाख 15 हजार रुपये का धन स्वीकृत हुआ था।

शासन से धन स्वीकृत के बाद प्रदेश के खेल युवा कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश यादव ने 15 जुलाई 2023 को इस मार्ग के निर्माण के लिए शिलान्यास किया था। शिलान्यास के बाद प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्य शुरू कराया था। करीब 6 महीने बाद ही ठेकेदार ने आधा-अधूरा निर्माण कार्य करने के बाद ही उसे छोड़ दिया। जिससे अर्ध निर्मित सड़क पर गिट्टी डाल कर छोड़ दिये जाने से आये दिन इस मार्ग पर साइकिल और बाइक सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। यही नहीं वाहनों के टायर पंचर हो जा रहे हैं। क्षेत्र के अरुणाकर सिंह हैप्पी, राहुल सिंह, पवन सिंह, अमलेश गुप्ता, अरविंद सिंह, समरबहादुर सिंह, संतोष सिंह, कन्हैया यादव, अमरजीत यादव, डब्बल सिंह, रिंकल सिंह, जगदंबा सिंह समेत अन्य लोगों ने विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जल्द से जल्द इस अर्द्ध निर्मित मार्ग का मरम्मत कराये जाने की मांग की है।