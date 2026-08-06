Azamgarh News: शहर में रिमझिम, ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश

Azamgarh News: आजमगढ़ में बुधवार को हुई भारी बारिश ने कई इलाकों में जलभराव कर दिया। स्थानीय लोगों ने जलनिकासी व्यवस्था को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने चांदनी चौक तिराहे समेत अन्य जगहों पर नालियों की सफाई और स्थायी जलनिकासी की मांग की। एसडीएम ने लापरवाही के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

Azamgarh News: आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बुधवार को जिले के कुछ इलाकों में रिमझिम और कुछ जगहों पर झमाझम बारिश हुई। अहरौला, मार्टीनगंज, पवई आदि जगहों पर सुबह आठ बजे के बाद दो घंटे तक तेज बारिश हुई। जिससे जगह-जगह जलभराव हो गया। शहर में दिनभर रुक-रुक कर रिमझिम बारिश होती रही।

जलनिकासी व्यवस्था की पोल शाहपुर संवाददाता के अनुसार, अहरौला ब्लॉक क्षेत्र के चांदनी चौक तिराहे पर बुधवार को हुई तेज बारिश ने जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। नालियां जाम होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया और मुख्य मार्ग तालाब में तब्दील हो गया। सड़क पर लबालब पानी भर जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। चांदनी चौक तिराहे से अतरौलिया की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर भारी जलभराव हो गया। कई स्थानों पर सड़क और नाली का अंतर तक दिखाई नहीं दे रहा था। जलभराव के चलते राहगीरों के साथ ही दुकानदारों को भी परेशानी उठानी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश से पहले जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने और नालियों की साफ-सफाई को लेक तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश शुरू होते ही हकीकत सामने आ जाती है। लोगों का आरोप है कि नालियों की समय से सफाई नहीं होने के कारण पानी की निकासी बाधित हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से चांदनी चौक तिराहे की नालियों की तत्काल सफाई कराने और स्थायी जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है।

आजमगढ़-वाराणसी हाईवे पर हुआ जलभराव

रानी की सराय। कस्बे में बारिश के बाद जलनिकासी न होने से आजमगढ़-वाराणसी मार्ग पर पानी जमा हो गया। इससे वाहनों के आने-जाने में परेशानी हुई। जलनिकासी की व्यवस्था न होने से सहीदवारा के पास काफी देर तक पानी जमा रहा। कस्बे के सोनवारा मोड़ और मध्य भाग में मुख्य मार्ग पर जलभराव हो गया। नाला भरा होने के कारण जलनिकासी नहीं हो पा रही। जिसके चलते लोगों को जलभराव से जूझना पड़ा।

विरोध प्रदर्शन जलजमाव को लेकर एसडीएम के सामने विरोध प्रदर्शन

जहानागंज, हिन्दुस्तान संवाद। नगर पंचायत जहानागंज के बवाली मोड़ के पास बुधवार को जलजमाव से नाराज लोगों ने एसडीएम सदर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने नगर पंचायत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

जहानागंज-करहा मार्ग पर ताना-बाना मैदान से लेकर राजभर बस्ती तक सड़क पर घुटने पर पानी लगा है। यहां जलनिकासी के लिए तीन करोड़ से अधिक की लागत से नाला का निर्माण कराया गया है। नाला सड़क से करीब दो से तीन फिट ऊंचा बना है जिससे सड़क का पानी नाले में न जाकर सड़क पर ही जमा होने लगता है। हल्की सी बारिश होने पर भी सड़क पर भारी जलजमाव हो जाता है। दोपहिया और चार पहिया वाहनों से लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी होती है। छात्र-छात्राएं अक्सर सड़क पर गिर जाते हैं। लोग लगातार इसकी शिकायत अधिकारियों से कर रहे थे। अधिशासी अधिकारी विक्रम बहादुर ने पंपिंगसेट लगाकर सड़क से पानी निकासी की व्यवस्था कराई थी। इसके बाद भी कर्मचारी लापरवाही बरतते रहे। कभी तेल तो कभी पंपिंगसेट खराब होने का बहाना बनाकर जलनिकासी नहीं कराई गई। जिससे सड़क पर जमा पानी सड़ने लगा।

लोगों की शिकायत पर बुधवार को एसडीएम सदर मौके पर पहुंचे। एसडीएम के पहुंचने पर लोग पानी में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। नगर पंचायत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसडीएम सदर ने अधिशासी अधिकारी विक्रम बहादुर को निर्देश दिया कि जब तक इसकी स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक पंपिंगसेट चलाकर जलनिकासी कराई जाए। आश्वासन दिया कि सड़क के निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाकर जल्द शासन को भेजा जाएगा। इस दौरान अवधेश कुमार उर्फ बबलू राम, मंजू यादव, भोला मौर्य, चंदन राय, बलराम, अच्छेलाल यादव, अजय चौहान, गुड्डू बरनवाल, कन्हैया गुप्ता, सुभाष राजभर, बबलू चौरसिया, पिंटू यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।