Azamgarh News: ग्रामीण क्षेत्र के 37 अस्पतालो में बढ़ेगी पैथालाजी जांच की सुविधा

Azamgarh News: ग्रामीण क्षेत्र के 37 अस्पतालो में बढ़ेगी पैथालाजी जांच की सुविधा
Azamgarh News: जांच के लिए उपलब्ध कराई गई तीन प्रकार की मशीनेका नहीं लगाना होगा चक्कर आजमगढ़, संवाददाता। जनपद की 22 सीएचसी और 15 पीएचसी पर आसानी से जांच होगी। ग्रामी
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। जनपद की 22 सीएचसी और 15 पीएचसी पर आसानी से जांच होगी। ग्रामीण क्षेत्र के कुल 37 अस्पतालो जांच केलिए तीन प्रकार की आधुनिक पैथालाजी मिशीने शासन से उपलब्ध हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जांच की सुविधा मिलेगी। शहर का चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। जनपद में कुल 31 सीएचसी और 80 पीएचसी का संचालन हो रहा है। पहले चरण में 37 अस्पतालो में जांच के लिए मशीने उपलब्ध करायी जा रही है। ईसीजी, लिवर, किडनी जैसी 74 प्रकार की जांच की सुविधा लोगों को मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बनी सीएचसी और पीएचसी में जांच के अभाव में लोगों को समुचित इलाज नहीं मिलता था।
अब लोग पैथालाजी जांच के लिए नहीं भटकेगें। शासन के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा सुधारने को लेकर स्वास्थ्य विभाग जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग जांच मशीनों के रख-रखाव और कर्मचारियों की तैनाती को लेकर रूप रेखा तैयार कर लिया है। सीएचसी, पीएचसी और आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर सहित सभी केंद्रो पर मिलने वाली जांच सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जांच सुविधा होने से लोगों को शहर का चक्कर नहीं काटना होगा। लोगों को जांच के साथ ही उपचार भी नि:शुल्क मिलेगा। जांच मशीने लगाने काम चल रहा है। मशीनो को परीक्षण कर चालू किया जा रहा है।शासन से उपलब्ध कराई गई मशीनेसीएचसी-पीएचसी पर जांच केलिए शासन से मशीने उपब्ध कराई गई है। सीवीसी, बायोकेस्ट्री और आटोएनलाइजर जांच मशीने उपलब्ध कराई गयी है। संबंधित सीएचसी और पीएचसी में इसे स्थापित करने का काम चल रहा है। बीपीएचयू (ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट) की सुविधा वाली 18 सीएचसी पर इसे स्थापित कर दिया गया है।टेक्निशियन तैनाती की विभाग कर रहा तैयारीसीएचसी पीएचसी पर जांच मशीनो के संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग टेक्निशियन और एलटी की तैनाती की है। जनपद की 22 सीएचसी और 15 सीएचसी पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है। अन्य ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालो में दूसरे चरण में मशीने उपब्ध होने की उम्मीद है।कोटजनपद की 22 सीएचसी और 15 पीएचसी पर मरीजो की जांच के लिए शासन स्तर से पैथालाजी जांच मशीनो को उपब्ध कराया गया है। चिन्हित स्थानो पर इसे लगाया जाएगा। पीपीएचयू की सुविधा वाली 18 सीएचसी पर जांच मशीनो को स्थापित कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में सुविधा मिलने से लोगों को जांच के लिए भाग दौड़ नहीं करनी होगी।डॉ. यूएस पांडेय, एसीएमओ।
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