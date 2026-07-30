Azamgarh News: सील क्लीनिक का किया जा रहा था संचालन, हुई कार्रवाई
Azamgarh News: आजमगढ़ में रानी की सराय क्षेत्र में बिना पंजीकरण चल रहे 'मां सर्वेश्वरी क्लीनिक' को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया। अस्पताल का संचालन सील तोड़कर किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान संचालक फरार हो गया। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि ऐसे निजी क्लीनिकों के खिलाफ अभियान चलता रहेगा।
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। रानी की सराय में बिना पंजीकरण अवैध रूप से संचालित ‘मां सर्वेश्वरी क्लीनिक’ को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया। इस अस्पताल को पूर्व में भी मुकदमा दर्ज कर स्वास्थ्य विभाग ने सील किया था। सील तोड़कर अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। जानकारी होने पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। सीएमओ डॉ. एनआ वर्मा ने बताया कि रानी की सराय क्षेत्र में मां सर्वेश्वरी क्लीनिक पर पूर्व में कार्रवाई करते हुए सील किया गया था। शिकायत मिली कि क्लीनिक का सील तोड़कर डॉ.अंगद पाल अस्पताल का संचालन कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए रानी की सराय पीएचसी के अधीक्षक डॉ. मनीष तिवारी सहित तीन सदस्यीय टीम का गठन कर जांच के निर्देश दिए गए थे।
टीम बुधवार को मां सर्वेश्वरी क्लीनिक पहुंची तो संचालक डॉ. अंगद पाल मौके से फरार हो गया। इस दौरान क्लीनिक पर उपस्थित कर्मचारियों से पंजीकरण, एनओसी सहित अन्य कागजात मांगे गए, लेकिन कोई भी दस्तावेज पूरा नहीं था। इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए क्लीनिक को सील कर दिया। सीएमओ ने बताया कि अभियान के तहत निजी क्लीनिक और अस्पतालों के खिलाफ अभियान चलते रहेंगे।
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