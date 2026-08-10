Azamgarh News: स्वास्थ्य रिपोर्ट हाथ में लेकर लौटीं बेटियां, प्रतियोगिताओं में भी चमका हुनर
Azamgarh News: आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय परिसर में चार दिवसीय ‘मां-बेटी सम्मेलन’ समाप्त हुआ। स्वास्थ्य जागरूकता शिविर में सौ छात्राओं को स्वास्थ्य रिपोर्ट वितरित की गई। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता के लिए छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य और पोषण पर चिकित्सकीय सलाह दी।
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय परिसर के फैसिलिटी सेंटर में आयोजित चार दिवसीय ‘मां-बेटी सम्मेलन’ का शनिवार को स्वास्थ्य जागरूकता,चिकित्सकीय परामर्श और पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। अंतिम दिन स्वास्थ्य शिविर में जांच कराने वाली सौ छात्राओं को उनकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिपोर्ट वितरित की गई। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। मां-बेटी सम्मेलन में सात अगस्त को आयोजित स्वास्थ्य शिविर में छात्राओं की स्वास्थ्य एवं रक्त जांच की गई थी। इसका उद्देश्य एनीमिया, पोषण संबंधी कमियों और अन्य संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की समय से पहचान करना था। समापन अवसर पर छात्राओं को रिपोर्ट देने के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों ने उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर परामर्श भी दिया। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम बरनवाल ने छात्राओं को नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार और महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। सहायक प्रोफेसर डॉ. शिखा आनंद ने महिलाओं में होने वाली सामान्य हार्मोनल समस्या के लक्षण,कारण और बचाव के उपाय बताएं। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म में अनियमितता,वजन बढ़ना,मुंहासे, शरीर पर अधिक बाल आना और गर्भधारण में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली से समस्या के लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है。
प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा
सम्मेलन के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। काव्य-पाठ में एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रथम सेमेस्टर की प्रीति प्रथम, एमए इतिहास तृतीय सेमेस्टर की गरिमा पांडेय द्वितीय और बीबीए तृतीय सेमेस्टर की प्रिया पटवा तृतीया स्थान पर रहीं। निबंध लेखन में बीए तृतीय सेमेस्टर की आकांक्षा ने प्रथम, एमएससी इंटीग्रेटिव साइंस प्रथम सेमेस्टर की अंशु पांडेय ने द्वितीय और एमएससी इंटीग्रेटिव साइंस तृतीस सेमेस्टर की प्रीति पाठक ने तृतीया स्थान हासिल किया। म्यूजिकल चेयर में बीए द्वितीय वर्ष की श्रेया पांडेय विजेता रहीं।
फूड फेयर में दिखी भारतीय व्यंजनों की खुशबू
फूड फेयर में विद्यार्थियों ने भारतीय और स्थानीय व्यंजनों को तैयार कर अपनी पाक कला और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। विभिन्न पारंपरिक व्यंजनों के जरिए भारतीय खान-पान की विविधता और स्थानीय स्वाद की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम का संचालन प्रो. सुचिता श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में हुआ। प्राध्यापिकाओं और चिकित्सा टीम ने छात्राओं को पोषण,स्वच्छता,संतुलित आहार और नियमित स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूक किया। सम्मेलन ने स्वास्थ्य,पोषण,रचनात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक सहभागिता के लिए छात्राओं को मंच प्रदान किया।
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