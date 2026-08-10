Azamgarh News: स्वास्थ्य रिपोर्ट हाथ में लेकर लौटीं बेटियां, प्रतियोगिताओं में भी चमका हुनर

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय परिसर के फैसिलिटी सेंटर में आयोजित चार दिवसीय ‘मां-बेटी सम्मेलन’ का शनिवार को स्वास्थ्य जागरूकता,चिकित्सकीय परामर्श और पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। अंतिम दिन स्वास्थ्य शिविर में जांच कराने वाली सौ छात्राओं को उनकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिपोर्ट वितरित की गई। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। मां-बेटी सम्मेलन में सात अगस्त को आयोजित स्वास्थ्य शिविर में छात्राओं की स्वास्थ्य एवं रक्त जांच की गई थी। इसका उद्देश्य एनीमिया, पोषण संबंधी कमियों और अन्य संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की समय से पहचान करना था। समापन अवसर पर छात्राओं को रिपोर्ट देने के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों ने उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर परामर्श भी दिया। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम बरनवाल ने छात्राओं को नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार और महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। सहायक प्रोफेसर डॉ. शिखा आनंद ने महिलाओं में होने वाली सामान्य हार्मोनल समस्या के लक्षण,कारण और बचाव के उपाय बताएं। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म में अनियमितता,वजन बढ़ना,मुंहासे, शरीर पर अधिक बाल आना और गर्भधारण में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली से समस्या के लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है。