Azamgarh News: नगर निकायों में फहराए जाएंगे 1.13 लाख तिरंगा झंडे

Azamgarh News: आजमगढ़ में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत 1 लाख 13 हजार तिरंगा झंडे फहराए जाएंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं झंडे तैयार कर नगर निकायों को उपलब्ध कराएंगी। शासन ने इस कार्य के लिए 22 लाख 60 हजार रुपये जारी किए हैं। कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित किए जाएंगे।

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत जिले के नगरीय क्षेत्रों में 1 लाख 13 हजार तिरंगा झंडे फहराए जाएंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं झंडे तैयार कर नगर निकायों को उपलब्ध कराएंगी। झंडे तैयार करने के लिए स्वयं सहायता समूह को शासन की ओर से 22 लाख 60 हजार रुपये मिलेंगे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम के तहत जिले में जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 14 और 15 अगस्त को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, स्कूलों और भवनों पर तिरंगा झंडा फहराने का आदेश दिया है। इस संबंध में राज्य शहरी आजीविका मिशन (एसयूएलएम) के सहायक निदेशक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है।

शासन के निर्देश ‘हर घर तिरंगा’ अभियान कार्यक्रम की सफलता के लिए जिले की तीन नगरपालिका और 13 नगर पंचायतों में तिरंगा झंडा लगाने के लिए शासन स्तर से 1 लाख 13 हजार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शासन के निर्देश पर डूडा ने एरिया लेबल फेडरेशन (एएलएफ) स्वयं सहायता समूह को तिरंगा झंडा निर्धारित समय से पूर्व तैयार करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तिरंगा झंडा तैयार कर डूडा के माध्यम से सभी नगरपालिका परिषद और नगर पंचायतों को नि:शुल्क उपलब्ध कराएंगी। नगर निकाय अपने-अपने क्षेत्रों में 14 अगस्त से पूर्व तिरंगा झंडा फराएंगे। समूह की महिलाओं को प्रति झंडा बनाने के लिए 20 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार से एक लाख 13 हजार तिरंगा झंडा क्रय करने के लिए शासन की ओर से 22 लाख 60 हजार रुपये की धनराशि डूडा के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी जाएगी।

शहर में 30 हजार झंडा लगाने का लक्ष्य शासन स्तर से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत निकायों को झंडा लगाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उनमें सबसे ज्यादा 30 हजार तिरंगा झंडा आजमगढ़ नगर पालिका परिषद को दिए जाएंगे। मुबारकपुर नगरपालिका परिषद को 20 हजार, बिलरियागंज नगरपालिका को 20 हजार झंडा लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसी क्रम में सरायमीर, बूढ़नपुर नगर पंचायत को छह-छह हजार, मार्टीनगंज नगर पंचायत को पांच हजार, अजमतगढ़, जहानागंज, मेंहनगर नगर पंचायत को चार-चार हजार, जीयनपुर, निजामाबाद नगर पंचायत को तीन-तीन हजार, माहुल, फूलपुर और अतरौलिया नगर पंचायत को ढाई-ढाई हजार झंडे लगाने का लक्ष्य दिया गया है।