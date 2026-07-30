Azamgarh News: श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजे गए गुरुजन

Azamgarh News: आजमगढ़ में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। स्कूलों, आश्रमों और मंदिरों में गुरुजनों का पूजन करके उनका सम्मान किया गया। भक्तों ने अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लिया। विभिन्न आयोजनों में भजन-कीर्तन और प्रसाद वितरण किया गया।

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। जिले में गुरु पूर्णिमा का पर्व बुधवार को श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। स्कूलों, आश्रमों, मंदिरों और विभिन्न शिक्षण संस्थानों में गुरुजनों का पूजन कर उनका सम्मान किया गया। विद्यार्थियों और श्रद्धालुओं ने अपने गुरुजनों का तिलक लगाने के साथ ही माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

गुरुजनों का आशीर्वाद आश्रमों और मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भक्तों ने अपने आध्यात्मिक गुरुओं का पूजन कर आशीर्वाद लिया और उनके आशीर्वचन सुने। कई स्थानों पर भजन-कीर्तन, सत्संग और प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया। नगर के गुरुघाट स्थित श्री राम-जानकी मंदिर और गहजी स्थित मौनी बाबा आश्रम में गुरु पूर्णिमा का पर्व धार्मिक रीति से मनाया गया। मंदिर में स्थापित मौनी बाबा की प्रतिमा का शिष्यों ने विधि-विधान से पूजन किया।

भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व मौनी बाबा मंडल फाउंडेशन के महामंत्री पं. सुभाषचंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सबसे बड़ा है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश मानकर परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप मे पूजा जाता है, क्योंकि गुरु ही अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। इस मौके पर साहित्यकार संजय कुमार पांडेय सरस, विश्व देव उपाध्याय, रवि जायसवाल, जवाहर पाठक, सुभाष श्रीवास्तव, राजेश रंजन, गिरीश सेठ, जितेंद्र तिवारी, अमरेंद्र राय, रविशंकर पांडेय, रितेश पांडेय आदि मौजूद रहे। मंदिर के महंत संजय दास महाराज ने लोगों को आशीर्वाद दिया। इसी क्रम में गुरुदेव आश्रम जनपदीय आश्रम अमौड़ा में गुरु पूर्णिमा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर डाक्टर पीएन श्रीवास्तव, लालसा यादव, डाक्टर सीजे बनर्जी, विनोद कुमार अग्रवाल आदि उपस्थित उपस्थित रहे。

गुरु महाराज की चरण वंदना गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु महराज की हुई चरण वंदना

लालगंज। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक गुरु महाराज की चरण वंदना की गई। यथार्थ गीता कुटीर कोटा खुर्द लहुवां में स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के शिष्य राणा प्रताप सिंह का स्वागत किया गया। सहिमल कुटी देवगांव में स्वामी आत्मानंद महाराज गुरु महाराज को अंगवस्त्रम् भेंटकर करने के साथ ही माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। इस अवसर पर पूर्व प्रधानाचार्य ओमप्रकाश सिंह, अरुण चौरसिया, राहुल सिंह, प्रेमनाथ सिंह, वीरेंद्र सिंह, संजय सिंह, ज्ञानमती सिंह, रेखा सिंह, रीता सिंह, चित्रा सिंह आदि लोग मौजूद रहे।

भंडारे का आयोजन श्रद्धालुओं ने गुरुजनों से लिया आशीर्वाद

अहरौला। अहरौला क्षेत्र के महिपालपुर-बनरपुरा कुटी स्थित श्री 1008 मौनी बाबा आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने चावल-दाल, सब्जी-पूड़ी और हलवा का प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। श्रद्धालुओं ने मौनी बाबा के कृपा-पात्र शुभम दासजी से आशीर्वाद लिया। वक्ताओं ने कहा कि जीवन में माता-पिता हमारे प्रथम और सबसे बड़े गुरु होते हैं। सभी श्रद्धालुओं ने अपने गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर शुभम दास सेवक, जयप्रकाश, सुधाकर चौबे, हरकेश चौबे, हकीम बाबा आदि उपस्थित रहे।

देवस्थान पर गुरु पूजन श्रद्धालुओं ने देवस्थान पर किया गुरु पूजन

अतरौलिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रथम देवस्थान पर पूज्य संत बाबा मुसई दास को गुरु मानकर हजारों श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। बहिरादेव आश्रम के महंत प्रेमदास ने बताया कि सनातन संस्कृति में गुरु का स्थान सबसे ऊपर है। रामचरित मानस, गीता और महाभारत में भी कहा गया है कि बिन गुरु के ज्ञान होना संभव ही नहीं है। उन्होंने गुरु पूर्णिमा के संबंध में बताया कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं। उस समय सृष्टि संचालन की सारी व्यवस्था उनके गुरु यानि गुरुतर व्यवस्था के अंतर्गत हो जाती है। बाबा बहिरादेव आश्रम के प्रथम संत रहे बाबा मुसईदास 1910-11 से गुमनाम तरीके से घोर जंगल में इस पंरपरा का निर्वहन कर रहे थे। वर्ष 1972 तक इस आश्रम में गुरु के रूप में रहे। उसके बाद हरिवंश दास थे। उनके निधन के बाद बाबा प्रेमदास दास यहां के महंत हैं। यह आश्रम आज भी गुरु परंपरा के दायित्व का निर्वहन कर रहा है।