Azamgarh News: उत्सव भवन निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों से मांगे गए प्रस्ताव
Azamgarh News: आजमगढ़ में, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि शासन द्वारा 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए 8 उत्सव भवनों का निर्माण किया जाएगा। यह भवन विधानसभा क्षेत्रों गोपालपुर, अतरौलिया, दीदारगंज, मुबारकपुर, फूलपुर-पवई, लालगंज, मेहनगर और सगड़ी में बनाए जाएंगे। ग्राम पंचायतें आवश्यक प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकती हैं।
Azamgarh News: आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया है कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद में 8 उत्सव भवन का निर्माण कराया जाएगा। विधानसभा गोपालपुर, अतरौलिया, दीदारगंज, मुबारकपुर, फूलपुर-पवई, लालगंज, मेहनगर, सगड़ी के लिए लक्ष्य आवंटित किया गया है। ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, भूमि प्रबंधन समिति का प्रस्ताव, नजरी नक्शा और खतौनी की नकल के साथ जिला पंचायत राज अधिकारी (05462297491) के कार्यालय विकास भवन तृतीय तल पर उपलब्ध करा सकती हैं।
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