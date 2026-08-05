Azamgarh News: आधुनिक शिक्षा के लिए बनाया जाएगा रिसोर्स रूम
Azamgarh News: आजमगढ़ में कंपोजिट विद्यालय बिलरियागंज में दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दो लाख रुपये से रिसोर्स रूम बनाया जाएगा। इसमें विशेष शिक्षण सामग्री और सहायक उपकरण दिए जाएंगे। जिला समन्वयक संतोष कुमार के अनुसार, इस केंद्र में विशेष जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण तथा अभिभावकों को परामर्श दिया जाएगा।
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। जिले के कंपोजिट विद्यालय बिलरियागंज में समग्र शिक्षा के समेकित शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों की समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दो लाख से रिसोर्स रूम बनाया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त रिसोर्स रूम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण-अधिगम सामग्री,सहायक उपकरण और थेरेपी संबंधी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा) संतोष कुमार के अनुसार शासन की तरफ से रिसोर्स रूम बनाने के लिए दो लाख रुपये मिले हैं। रिसोर्स रूम के लिए कंपोजिट विद्यालय बिलरियागंज को चयनित किया गया है। रिसोर्स रूम में दिव्यांग बच्चों की जरूरत के अनुसार विशेष शिक्षण सामग्री, खेल आधारित उपकरण, संवेदी विकास सामग्री तथा अन्य आधुनिक संसाधन रखे जाएंगे, जिससे उनकी सीखने की क्षमता को बेहतर बनाया जा सके। दृष्टिबाधित, श्रवण एवं वाक् दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग, अस्थि बाधित तथा सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहां ब्रेल पढ़ने-लिखने, सांकेतिक भाषा, वाणी एवं भाषा विकास, फिजियोथेरेपी, दैनिक जीवन कौशल (एडीएल) तथा अन्य व्यावहारिक दक्षताओं का अभ्यास कराया जाएगा। साथ ही अभिभावकों को सहायक उपकरणों के सही उपयोग के संबंध में भी परामर्श दिया जाएगा। रिसोर्स रूम में रोस्टर के अनुसार स्पेशल टीचर अपनी सेवाएं देंगे। वे दिव्यांग बच्चों का शैक्षिक आकलन करनेे के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे.
जिला स्तरीय समिति का हुआ गठन
रिसोर्स रूम में सामनों की खरीददारी जेम पोर्टल के माध्यम से होगी। इसके लिए सीडीओ की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे, जबकि सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा) और जिला समन्वयक एमआईएस सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे।
संचालन की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी
रिसोर्स रूम के संचालन की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। जिसमें स्पेशल एजुकेटर एवं फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा सहयोग किया जाएगा। रिसोर्स रूम में कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों के साथ साथ 12वीं तक के बच्चों को भी यथावश्यक सपोर्ट प्रदान किया जाएगा.
कोट
कंपोजिट विद्यालय बिलरियागंज में रिसोर्स रूम बनाया जाएगा। दिव्यागों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए शासन से दो लाख का बजट जारी हुआ है। जल्द ही रिसोर्स रूम के संचालन के लिए सामानों की खरीदारी होगी.
संतोष कुमार, जिला समन्वयक, समेकित शिक्षा
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