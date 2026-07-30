Azamgarh News: गर्भवतियों का 22 निजी केंद्रों पर होगा फ्री अल्ट्रासाउंड

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। जिले में गर्भवती महिलाएं अब 22 निजी केंद्रों पर फ्री अल्ट्रासाउंड करा सकेंगी। पहले यह सुविधा सिर्फ आठ केंद्रों पर मिल रही थी। महिलाओं की परेशानी को देखते हुए अब यह फैसला लिया गया है। गर्भवती महिलाओं का फ्री में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आशाएं उनका जनदीकी सीएचसी-पीएचसी में रजिस्ट्रेशन कराएंगी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग से गर्भवती महिलाओं के मोबइल पर ई-बाउचर जारी होगा। चिह्नित सोनोग्राफी सेंटर पर ई-बाउचर दिखाने के बाद उनका फ्री में अल्ट्रासाउंड होगा। जनपद में संचालित सभी सीएचसी और पीएचसी में अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा नहीं है। कुछ जगहों पर मशीन खराब पड़ी है। कहीं ऑपरेटर नहीं हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे की स्थिति से संबंधित जांच के लिए अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है। गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड जांच के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। इसके साथ ही जांच कराने के लिए उन्हें आठ सौ से एक हजार रुपये भी खर्च करने पड़ते हैं। अब उनकी यह समस्या दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 22 निजी केंद्रों पर महिलाओं की फ्री अल्ट्रासाउंड जांच कराने का निर्णय लिया गया है। जिन सरकारी अस्पतालों या सीएचसी-पीएचसी मेंअल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, वहां के मरीजों की भी आसानी से जांच हो सकेगी। इस बारे में एसीएमओ डॉ. उमाशरण सीएचसी और पीएचसी प्रभारी की ओर से गर्भवती महिलाओं की जांच के बाद अल्ट्राउंड के लिए मोबाइल पर ई-वाउचर दिया जाएगा। यह ई-वाउचर दिखाकर महिलाएं निजी चिह्नित केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड करा सकेंगी। निजी केंद्रों को सरकार की तरफ से भुगतान किया जाएगा.