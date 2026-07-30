Azamgarh News: गर्भवतियों का 22 निजी केंद्रों पर होगा फ्री अल्ट्रासाउंड
Azamgarh News: जनपद में अब गर्भवती महिलाएं 22 निजी केंद्रों पर फ्री अल्ट्रासाउंड करा सकेंगी। पहले यह सुविधा सिर्फ आठ केंद्रों पर मिल रही थी। महिलाओं को हो रही परेशान
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। जिले में गर्भवती महिलाएं अब 22 निजी केंद्रों पर फ्री अल्ट्रासाउंड करा सकेंगी। पहले यह सुविधा सिर्फ आठ केंद्रों पर मिल रही थी। महिलाओं की परेशानी को देखते हुए अब यह फैसला लिया गया है। गर्भवती महिलाओं का फ्री में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आशाएं उनका जनदीकी सीएचसी-पीएचसी में रजिस्ट्रेशन कराएंगी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग से गर्भवती महिलाओं के मोबइल पर ई-बाउचर जारी होगा। चिह्नित सोनोग्राफी सेंटर पर ई-बाउचर दिखाने के बाद उनका फ्री में अल्ट्रासाउंड होगा। जनपद में संचालित सभी सीएचसी और पीएचसी में अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा नहीं है। कुछ जगहों पर मशीन खराब पड़ी है। कहीं ऑपरेटर नहीं हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे की स्थिति से संबंधित जांच के लिए अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है। गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड जांच के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। इसके साथ ही जांच कराने के लिए उन्हें आठ सौ से एक हजार रुपये भी खर्च करने पड़ते हैं। अब उनकी यह समस्या दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 22 निजी केंद्रों पर महिलाओं की फ्री अल्ट्रासाउंड जांच कराने का निर्णय लिया गया है। जिन सरकारी अस्पतालों या सीएचसी-पीएचसी मेंअल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, वहां के मरीजों की भी आसानी से जांच हो सकेगी। इस बारे में एसीएमओ डॉ. उमाशरण सीएचसी और पीएचसी प्रभारी की ओर से गर्भवती महिलाओं की जांच के बाद अल्ट्राउंड के लिए मोबाइल पर ई-वाउचर दिया जाएगा। यह ई-वाउचर दिखाकर महिलाएं निजी चिह्नित केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड करा सकेंगी। निजी केंद्रों को सरकार की तरफ से भुगतान किया जाएगा.
इन केंद्रों पर मिलेगी मुफ्त जांच की सुविधा
अतरौलिया के सीमा हास्पिटल, न्यू ईशा हास्पिटल, अजमतगढ़ में छाया डाग्यनोस्टिक सेंटर, बिलरियागंज में समीर सोनोग्राफी सेंटर, लालगंज में कृष्णा सोनोग्राफी, सरोज सोनाग्राफी, नेशनल सोनाग्राफी, महराजगंज में प्रियंका सोनोग्राफी, सरायमीर में बीआर डाग्यनोस्टिक सेंटर में जांच की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही मोहम्मदपुर में ग्लैक्सी सोनोग्राफी सेंटर, फूलपुर में नेशनल डाग्यनोस्टिक सेंटर, आशा डाग्यनोस्टिक सेंटर, मुबारकपुर में लाइफ डाग्यनोस्टिक सेंटर, तरवां में साई सोनोग्राफी सेंटर, चक्रपानपुर में मां सोनोग्राफी सेंटर, पल्हना में आजाद हास्पिटल डाग्यनोस्टिक सेंटर, ठेकमा में एमके राय दीप सोनोग्राफी सेंटर, बरदह में सरोज सोनोग्राफी, शहर के बिलरिया की चुंगी के पास सोगरा सोनाग्राफी, शहर के ठंडी सड़क पर युनाइटेड डाग्यनोस्टिक सेंटर, सिधारी में चंदन डाग्यनोस्टिक सेंटर में सुविधा मिलेगी.
एक माह में चार दिन जारी होगा ई-वाउचर
गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए एक माह में चार दिन ई-वाउचर जारी होगा। माह की पहली, नौ, 16 और 24 तारीख को सीएचसी-पीएचसी में गर्भवती महिलाओं के लिए लिए जांच कैंप लगता है। इस दौरान डॉक्टर जरूरत पड़ने पर अल्ट्रासाउंड जांच कराने की सलाह देते हैं। पंजीकरण के बाद गर्भवती महिलाओं के मोबाइल नंबर ई-वाउचर जारी होता है। जनपद के सभी ब्लाक में यह जांच सुविधा उलब्ध कराई गई है.
सामान्य प्रश्न
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