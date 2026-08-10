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Azamgarh News: 43 लोगों का हुआ नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: फूलपुर में कैफी आज़मी रोड पर धीराजी देवी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा रविवार को नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 43 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें ईसीजी, ब्लड शुगर, बीपी, ऑक्सीजन लेबल, और वजन की जांच की गई। चिकित्सकों ने इस शिविर में सहयोग किया।

Azamgarh News: 43 लोगों का हुआ नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

Azamgarh News: फूलपुर। तहसील क्षेत्र के कैफी आज़मी रोड स्थित धीराजी देवी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से रविवार को नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में फिजिशियन, विशेषज्ञ और पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट के निपुण चिकित्सक मौजूद रहे। शिविर में 43 लोगों का नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में सिक्स लीड मोबाइल के माध्यम से ईसीजी , ब्लड शुगर लेवल, हिमोग्लोबिन, बीपी, ऑक्सीजन लेबल, टेंप्रेचर, हाइट और शरीर के वजन की नि:शुल्क जांच की गई । इस मौके पर शुभम, अमीना शिवांगी, शालू, आसिफ ने स्वास्थ्य परीक्षण में सहयोग किया।

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