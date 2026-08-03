Azamgarh News: प्रयागराज में भूमि दिलाने के नाम पर शिक्षक से 14 लाख रुपये ठगे
Azamgarh News: आजमगढ़ में शिक्षकों से भूमि दिलाने के नाम पर 14 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि अवधेश यादव ने पैसे लेकर रजिस्ट्री नहीं की। इसके अलावा अहरौला में भी 22.70 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें आरोपियों ने पैसा लेकर जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई।
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। प्रयागराज में भूमि दिलाने के नाम पर शिक्षक से 14 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित शिक्षक ने जौनपुर जनपद के गंभीरपुर थाना में तीन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बैराडीह गांव निवासी शैलेंद्र कुमार उपाध्याय शिक्षक हैं। उनका आरोप है कि उनके मित्र निजामाबाद थाना क्षेत्र के वरीजमलपुर गांव निवासी अनिल प्रजापति और सरायमीर क्षेत्र के सुसहट्टी निवासी संदीप चौरसिया के माध्यम से जनपद जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र के बनकट निवासी अवधेश यादव से संपर्क हुआ था। अवधेश ने उन्हें बताया कि वह इलाहाबाद हवाई अड्डा के पास अवासीय कालोनी के लिए प्लाटिंग कर रहा हैं। 15 लाख रुपये में फ्रंट का फ्लैट बुक कराने के लिए अवधेश ने उनसे आग्रह किया। शैलेंद्र ने अवधेश यादव के चचेरे भाई कृष्ण कुमार यादव के खाता नंबर में अक्तूबर 2024 में नौ लाख रुपये भेज दिया और छह लाख रुपये नकदी दिए। शैलेंद्र का कहन है कि छह माह बाद जब भी अवधेश से वे फ्लैट की रजिस्ट्री की बात करते तो वह टालता रहा। रुपये वापस मांगने पर गाली गलौज करने लगा। पीड़ित ने गंभीरपुर थाना में तहरीर दी, कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण में गया। गंभीरपुर थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अवधेश यादव, महेंद्र यादव और कृष्ण कुमार यादव निवासी बनकट थाना बरसठी जनपद जौनपुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
भूमि बेचने के नाम पर किए 22.70 लाख की धोखाधड़ी
आजमगढ़। अहरौला थाना क्षेत्र में भूमि बेचने के नाम पर 22.70 लाख रुपये लेकर रजिस्ट्री न करने के आरोप में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। मतलूबपुर गांव निवासी श्यामलाल सोनकर ने शिकायत दर्ज कराई कि वर्ष 2019 में गांव के ही शोभनाथ सेठ और सुधीर सेठ ने उन्हें भूमि बेचने का प्रस्ताव दिया। विश्वास में लेकर आरोपी ने चेक के माध्यम से 22.70 लाख रुपये लिए हैं। बैनामा के समय 18 लाख रुपये देना तय हुआ था, लेकिन निर्धारित समय के भीतर न तो भूमि की रजिस्ट्री कराई गई और न ही पूरी धनराशि वापस की गई। काफी प्रयास के बाद केवल 2.70 लाख रुपये लौटाए गए, शेष रुपये अब तक नहीं दिये। पीड़ित ने आरोप लगाया कि बकाया रुपये मांगने पर आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहा है। मामले की शिकायत जनसुनवाई पोर्टल पर किए जाने के बाद अहरौला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है。
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