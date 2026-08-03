Azamgarh News: प्रयागराज में भूमि दिलाने के नाम पर शिक्षक से 14 लाख रुपये ठगे

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। प्रयागराज में भूमि दिलाने के नाम पर शिक्षक से 14 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित शिक्षक ने जौनपुर जनपद के गंभीरपुर थाना में तीन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बैराडीह गांव निवासी शैलेंद्र कुमार उपाध्याय शिक्षक हैं। उनका आरोप है कि उनके मित्र निजामाबाद थाना क्षेत्र के वरीजमलपुर गांव निवासी अनिल प्रजापति और सरायमीर क्षेत्र के सुसहट्टी निवासी संदीप चौरसिया के माध्यम से जनपद जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र के बनकट निवासी अवधेश यादव से संपर्क हुआ था। अवधेश ने उन्हें बताया कि वह इलाहाबाद हवाई अड्डा के पास अवासीय कालोनी के लिए प्लाटिंग कर रहा हैं। 15 लाख रुपये में फ्रंट का फ्लैट बुक कराने के लिए अवधेश ने उनसे आग्रह किया। शैलेंद्र ने अवधेश यादव के चचेरे भाई कृष्ण कुमार यादव के खाता नंबर में अक्तूबर 2024 में नौ लाख रुपये भेज दिया और छह लाख रुपये नकदी दिए। शैलेंद्र का कहन है कि छह माह बाद जब भी अवधेश से वे फ्लैट की रजिस्ट्री की बात करते तो वह टालता रहा। रुपये वापस मांगने पर गाली गलौज करने लगा। पीड़ित ने गंभीरपुर थाना में तहरीर दी, कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण में गया। गंभीरपुर थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अवधेश यादव, महेंद्र यादव और कृष्ण कुमार यादव निवासी बनकट थाना बरसठी जनपद जौनपुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।