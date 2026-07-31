Azamgarh News: यूनियन बैंक के मैनेजर, निजी फाइनेंसकर्मी सहित पांच पर धोखाधड़ी का केस

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। सिधारी थाना की पुलिस ने यूनियन बैंक की कोटिला शाखा के मैनेजर, निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी सहित पांच लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है। आरोप है कि पुराने पिकअप वाहन का फाइनेंस कर 5.75 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है। पिकअप पर पहले से लोन था। फर्जी नोड्यूज प्रमाण पत्र लगाकर उसी वाहन पर दूसरा लोन पास कर दिया गया। सिधारी थाना क्षेत्र के हैदराबाद उर्फ छतवारा गांव निवासी विजय शंकर यादव ने आरोप लगाया कि शहर के रैदोपुर निवासी अशोक कुमार गोंड उर्फ राहुल गोंड सेकेंड हैंड वाहन बेचते हैं। उनकी सेकेंड हैंड पिकअप खरीदने के लिए 5.75 लाख रुपये में बात हुई थी।

पिकअप यासीर निवासी सोनवारा थाना रानी की सराय के नाम पर थी। वाहन का फाइनेंस कराने के नाम पर अशोक कुमार ने उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और दो ब्लैंक चेक लेकर इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों को दे दिए। आश्वासन दिया कि लोन होने के बाद पिकअप को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सभी ने मिलकर फाइनेंस कर रुपये का बंदरबाट कर लिया। न तो वाहन मालिक को रुपये मिले न ही पीड़ित विजय शंकर यादव को। पीड़ित ने जांच कराई तो पता चला कि पिकअप पर यूनियन बैंक की कोटिला शाखा से लोन था। लोन का फर्जी नोड्यूज पेपर वाहन ट्रांसफर की पत्रावली में लगाया गया था। धोखाधड़ी की जानकारी होने पर पीड़ित ने संपर्क किया तो आरोपी धमकी देने लगे। पीड़ित ने थाना और पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। सिधारी थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर अशोक कुमार गोंड उफ राहुल गोंड निवासी रैदोपुर थाना कोतवाली, इंडोस्टोर कैपिटल सर्फुद्दीनपुर सिधारी के मैनेजर धीरज कुमार मिश्र, इंडोस्टोर कैपिटल सर्फुद्दीनपुर सिधारी के फाइनेंसर सरवन गिरी, यूनियन बैंक की शाखा कोटिला के बैंक मैनेजर, पिकअप स्वामी यासीर अख्तर निवासी सोनवारा थाना रानी की सराय के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली है।