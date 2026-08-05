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Azamgarh News: नहीं रहे मुस्तफाबाद के पूर्व प्रधान हरिलाल मिश्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: मुस्तफाबाद ग्राम सभा के पूर्व प्रधान और जिला सहकारी बैंक आजमगढ़ के डायरेक्टर हरिलाल मिश्रा उर्फ नान्हू बाबा का निधन सोमवार रात बीएचयू में हुआ। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को राजघाट पर किया गया।

Azamgarh News: नहीं रहे मुस्तफाबाद के पूर्व प्रधान हरिलाल मिश्रा

Azamgarh News: जहानागंज, हिन्दुस्तान संवाद। मुस्तफाबाद ग्राम सभा के पूर्व प्रधान एवं जिला सहकारी बैंक आजमगढ़ के डायरेक्टर 75 वर्षीय हरिलाल मिश्रा उर्फ नान्हू बाबा का सोमवार देर रात बीएचयू में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मंगलवार को उनके अंतिम संस्कार राजघाट पर किया गया।वाराणसी से हरिलाल मिश्रा का पार्थिव शरीर सोमवार की रात करीब 11 बजे उनके आवास पर लाया गया। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, ग्रामीणों ने उनके आवास पर पहंुच कर श्रद्धांजलि अर्पित की। हरिलाल मिश्रा मुस्तफाबाद ग्रामसभा के पांच बार ग्राम प्रधान रहे। वर्तमान में वह जिला सहकारी बैंक आजमगढ़ के डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे।

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इसके अलावा वह दो बार डीसीएफ के डायरेक्टर तथा एक बार सठियांव चीनी मिल के डायरेक्टर भी रह चुके थे।

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