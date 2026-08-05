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Azamgarh News: पूर्व नपा अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव का निधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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Azamgarh News: पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव का मंगलवार की सुबह लखनऊ में इलाज के दौरान निधन हो गया। इसकी खबर मिलने पर जिले में शोक की लहर दौड़ गई। लखनऊ से

Azamgarh News: पूर्व नपा अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव का निधन

Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव का मंगलवार सुबह लखनऊ में निधन हो गया। शाम को नगर के राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर राजनैतिक दलों के साथ ही बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। पूर्व अध्यक्ष 61 वर्षीय शीला श्रीवास्तव काफी दिनों से अस्वस्थ चल रही थीं। लखनऊ के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सुबह करीब सात बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर दोपहर करीब साढ़े बारह बजे नगर स्थित कुर्मी टोला आवास पर लाया गया। सूचना मिलते राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने आवास पर पहुंच कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शाम करीब साढ़े चार बजे उनकी शव यात्रा निकाली गई। पार्थिव शरीर को लेकर लोग नगरपालिका कार्यालय आए। प्रभारी ईओ, नगरपालिका अध्यक्ष, सभासदों और नपा कर्मियों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। पुत्र प्रणनीत श्रीवास्तव उर्फ हनी ने मां को मुखाग्नि दी। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, भाजपा नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू, पूर्व सांसद डॉ. बलिराम, पपलू सिंह, अरविंद चित्रांश, सभासद आनंददेव यादव, महेंद्र यादव, अतुल सिंह, अभिषेक जायसवाल उर्फ दीनू, डॉ. भक्त वत्सल, हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव शामिल रहे。

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पूर्व अध्यक्ष के निधन पर बंद रहा नपा कार्यालय

पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव के निधन की खबर मिलने के बाद नपा अध्यक्ष सरफराज आलम की उपस्थिति में नपा कर्मियों और सभासदों ने शोक सभा कर गतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। शोकसभा के बाद नगरपालिका में अवकाश घोषित कर दिया गया।

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दो बार संभाली थी नगरपालिका की बागडोर

नगर के कुर्मी टोला मोहल्ला निवासी शीला श्रीवास्तव दो बार नगरपालिका आजमगढ़ की अध्यक्ष रहीं। उनके पति गिरीशचंद श्रीवास्तव वर्ष 2000 से 2005 और 2005 से 2010 तक दो बार नगर पालिका के अध्यक्ष थे। पति के निधन के बाद शीला श्रीवास्तव 6 फरवरी 2011 से 24 नवंबर 2011 और 12 दिसंबर 2017 से 3 जनवरी 2023 तक दूसरी बार नपा की अध्यक्ष रहीं। उनकी दो पुत्रियां और एक पुत्र है। पुत्री लकी और जूही श्रीवास्तव की शादी हो चुकी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शीला श्रीवास्तव का निधन कब हुआ?
शीला श्रीवास्तव का निधन मंगलवार सुबह लखनऊ में हुआ।
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