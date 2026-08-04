Azamgarh News: पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव का निधन
Azamgarh News: आजमगढ़ नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव का मंगलवार सुबह लखनऊ में निधन हो गया। वह पिछले कुछ समय से बीमार थीं और अस्पताल में भर्ती थीं। उनके निधन से आजमगढ़ में शोक की लहर है। उनका शव लखनऊ से आजमगढ़ लाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
Azamgarh News: आजमगढ़, संवाददाता। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव का मंगलवार की भोर में लखनऊ में इलाज के दौरान निधन हो गया। आजमगढ़ नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव काफी दिनों से अस्वस्थ्य चल रही थी। वह लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती थी। मंगलवार की भोर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही जिले में शोक की लहर फैल गई। उनका पार्थिव शरीर लखनऊ से मंगलवार की दोपहर को नगर स्थित कुर्मी टोला आवास पर लाया जाएगा। उनके पति स्व. गिरिशचंद श्रीवास्तव भी आजमगढ़ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रहे
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